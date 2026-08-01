升格當爸 胡宇威16歲就想好名字 甜喊「女兒像mini我」

胡宇威被問到當父親的心情，喜悅的笑容感染全場。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人胡宇威和陳庭妮結婚3年，24日無預警宣布成為新手爸媽。胡宇威出席汽車品牌活動，一上場就喜孜孜主動宣布「有新的身分了」，讓人驚訝的是，陳庭妮得知懷孕時，他正在海外拍戲，她竟能忍了幾星期，堅持等他返家再親自拿超音波照片分享喜悅。

胡宇威回憶這段時眼眶泛淚，他當下沒哭，只是傻住，用「嘴巴掉下來」比喻震驚，愣了10秒才問她：「Baby，是真的嗎？」接下來夫妻一起保密到家，知情的在5個人以下，「不是刻意要藏，而是這段時間想留給自己，不想多透露」。

陳庭妮生產時，胡宇威全程進產房陪伴，還親手剪臍帶，他並未被血嚇到，反而享受這個儀式感，「真的當爸爸了」。他非常感謝老婆的辛苦：「謝謝老婆，她不再碰喜歡吃的東西，就怕對小孩不好，做好媽媽角色。」

44歲胡宇威從16歲就取好兒子跟女兒的名字，這回用上了Caitlyn，覺得這名字很美又感覺舒服，形容愛女長相時，嘴巴簡直笑到咧開來：「五官和鼻子就像是mini我，女版胡宇威。」接下來他馬上將迎來人生第一個父親節，開心表示女兒很幸福，從他生日、她生日到父親節，可以接連吃3次蛋糕。

先前胡宇威動刀處理右手宿疾，醫生交代不能抱小孩，至少要休息6個月左右，但他仍忍不住用左手抱；至於延宕已久的婚禮還辦嗎，是否乾脆等女兒能走路當花童？他樂見其成：「一定會辦，婚禮對女方是很盛大的事，我也很看重。」還說遠在美國的父母未來「會長期來台灣的 」。

胡宇威和陳庭妮2023年在美國紐約完成結婚登記，之後在台灣補辦相關登記。回顧兩人從假戲真做開始祕戀，直到求婚成功才正式認愛，這一次平地一聲雷宣布成為爸媽，只能說「藏功一流」。被問到是否生二胎、陳庭妮在月子中心現況，胡宇威也都賣關子：「你們到時再問她。」