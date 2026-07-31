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曾被金融風暴嚇到 徐若瑄不敢再碰股票：存錢都買房

記者廖福生／綜合報導
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徐若瑄透露自己曾被金融風暴嚇到，之後便不敢再碰股票。（記者林士傑／攝影）
徐若瑄透露自己曾被金融風暴嚇到，之後便不敢再碰股票。（記者林士傑／攝影）

徐若瑄出席按摩椅品牌新品發表會，近期股災讓不少股民崩潰，徐若瑄透露，從小算命老師就說過她不適合投資股票，2008年交給他人理財時正好遇到「雷曼兄弟」金融風暴，之後便不敢再碰股票，「我有存錢都是買房子」。

徐若瑄坦言，近期看到身邊的人工作人員和年輕人都在等時間開手機看盤：「那些什麼紅色、綠色的我都不懂，他們跟解釋一堆，還有開槓桿什麼的，我完全聽不懂，但感覺他們心情都不太好。」至於當時2008年金融風暴的損失是否有7位數，徐若瑄則笑說：「往事不要再提了。」

她表示在經歷過金融風暴後，開始投資房地產，但被問到有幾間房時，她笑說那是個人隱私：「每個人都有適合自己的投資方向，我習慣靠直覺買房，喜歡看得見、摸得著的實物資產。」目前她也當起房東，更笑說曾有房客是林心如爸爸的朋友。

徐若瑄指出，現在依然維持每個月在新加坡與台灣兩邊飛，她笑說像是搭飛機上下班。兒子Dalton即將迎來11歲生日，她坦言每晚睡前都會親自幫兒子按摩30分鐘，笑稱兒子很懂享受；而兒子有時也會用身體的力氣幫她按摩。徐若瑄透露兒子依然很黏她，不過她也做好心理準備，預計等兒子上國中一年級後可能會有些轉變，屆時會「見招拆招」。

另外，兒子Dalton看完徐若瑄演出的電影「乒乓男孩」後愛上乒乓球，甚至會研究全世界優秀選手的打球旋轉角度。他知道「小林同學」林昀儒9歲才開始學球，因此覺得自己現在學也不晚。此外，兒子也認識台灣乒乓好手鄭怡靜，對方曾教過他打球，還送了Dalton簽名球拍與球衣。最近除了乒乓球外，還因為看了動畫「排球少年」也開始瘋排球。

最後，徐若瑄爆料Dalton最近向她表示「想當演員」，覺得演戲很好玩，讓她有些意外，但也認為小朋友的夢想本來就天馬行空。目前兒子也在玩音樂（打鼓），過去在新加坡已有過演出經驗。被問到新專輯是否會找兒子加入打鼓，徐若瑄笑稱說不定可以讓他戴墨鏡驚喜出場。

徐若瑄出席台灣按摩椅品牌新品發表會。（記者林士傑／攝影）
徐若瑄出席台灣按摩椅品牌新品發表會。（記者林士傑／攝影）

精華 FAQ

  • 她表示自己曾在2008年交給他人理財時，正好遇上雷曼兄弟金融風暴，之後對股票產生陰影，加上算命老師也說她不適合投資，所以一直不再碰股票。

  • 她說自己如果有存錢，通常都拿去買房，因為她偏好看得見、摸得著的實物資產，也認為每個人都有適合自己的投資方式。

  • Dalton除了喜歡乒乓球，也受到動畫《排球少年》影響開始瘋排球，還對演戲產生興趣，平時也有玩打鼓，甚至曾在新加坡有演出經驗。

徐若瑄

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