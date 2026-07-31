女兒Elly「聰明鎮」處女秀 小S被虧「演得比妳好」幽默回應

小S(左)對女兒Elly(右)演戲的表現相當感動。（圖／東森綜合台提供）

新人Elly（許曦文）在Netflix 「聰明鎮」飾演日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典角色「蛞蝓女孩」，媽媽小S 在社群發文，表示相當喜歡裡面一個叫許曦文的新進演員，希望有機會和她同台；Elly也回「謝謝S姐的支持！我會繼續努力」，母女都幽默。

「聰明鎮」改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品的真人影集「聰明鎮」上映3天，雖說伊藤潤二授權、監修，但因為並非「翻拍」，而是全新故事，因此無論在劇情、結構、節奏、演員表現都是評價極端，女主角和一票演員被罵之外，Elly因為是首次演戲，多數被讚自然，只是含金湯匙出生貴氣天成，不少人覺得她跟窮困學生角色有點距離。

小S發文寫道：「如果你已經很久沒有感到詭異、噁心、變態、那請你現在就看『聰明鎮』。」有網友留言「演得比你好喔」，這怎麼可能傷得了小S，馬上回：「怎麼辦？好像是真的。」

之前Elly去上小S「小姐不熙娣」，小S就提到自己從小最愛就是「流星花園」和伊藤潤二的漫畫，早年親姊大S 演了杉菜，現在換大女兒演蛞蝓女孩，覺得老天爺真的對自己很好。

Elly分享4年前片場紀錄。（取材自Instagram）