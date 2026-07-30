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作家看吳宗憲離婚：在婚姻中背叛承諾不叫有責任

記者葉君遠／即時報導
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吳宗憲即興開放觀眾點歌。(圖／寬寬整合提供)
吳宗憲即興開放觀眾點歌。(圖／寬寬整合提供)

綜藝天王吳宗憲日前自爆與前妻張葳葳已離婚12年，消息震撼演藝圈。針對外界關注他將財產交給前妻一事，狄志為認為，相較許多不負責任的男性，吳宗憲至少展現一定擔當；但欣西亞則不認同，「對我來說根本不算有擔當！在婚姻中做出背叛承諾、背棄誠信的行為，就不叫有責任。」

謝震武律師主持的高點綜合台「震震有詞」，日前以「已婚男女逃不過獵豔桃花團！婚內危機四面楚歌？！」為題，邀請資深媒體人狄志為、兩性作家欣西亞、作家張慧慈及律師陳俊翰，從近期演藝圈話題延伸至真實社會案例，探討婚姻中的背叛與財產糾葛。

欣西亞表示，比起新聞熱度，她更心疼原配的感受，認為守護家庭的一方就像「地基主」，長年默默付出卻容易被忽略，「錢拿了是彌補的一種，但之前被背叛的傷痛很難抹平。」她日前才公開透露與美籍老公Shane任翔結婚23年的婚姻，曾在5年前遭遇背叛，不難看出為何對吳宗憲的作為不以為然。

節目也談到一名曾捧紅王力宏、范曉萱等歌手的唱片公司老闆，被結婚24年的前妻控訴「假離婚真甩妻」。男方2009年以避免金融案件牽連妻子為由要求離婚，兩人離婚後仍維持同居生活，直到前妻兩年前提出復婚遭拒，才驚覺自己疑似遭到設計，甚至失去原有的財產分配權。

更讓前妻難以接受的是，男方後來另結新歡，對象是一名比他小26歲的已婚印尼籍移工。前妻對質時，男方竟嗆聲：「我已經跟妳離婚了，我要交100個女朋友也不關妳的事！」去年10、11月間更將前妻趕出家門，甚至提起訴訟追討763萬元「房屋租金」。

陳俊翰律師分析，若當年的離婚程序符合法定要件，包括兩名證人見證及夫妻雙方親自辦理登記，女方要主張離婚無效，勝訴機率恐怕相當低。至於763萬元租金，男方可主張雙方早已離婚，女方仍占用房屋，進一步主張不當得利，對女方而言恐相當不利。

欣西亞上節目聊婚姻。(圖／和展影視提供)
欣西亞上節目聊婚姻。(圖／和展影視提供)

精華 FAQ

  • 因他不僅坦承已與前妻張葳葳離婚12年，也提到將財產交給前妻，讓外界聚焦在婚姻責任、財產處理與情感背叛等議題上。

  • 她認為婚姻中的重點不是事後給錢，而是是否遵守承諾；若在婚內出現背叛與失信行為，就不能被視為真正有責任感的人。

  • 爭點在於離婚程序是否符合法定要件，以及前妻是否仍有房產或財產權利；律師指出若登記合法，主張離婚無效難度高，租金求償也可能對女方不利。

陳俊翰

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