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2個小孩赴美要燒60萬美元 56歲女星專注補教事業拚大學學費

記者葉君遠／專訪
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曲艾玲做完眼袋手術，容光煥發。(艾迪昇提供)
曲艾玲做完眼袋手術，容光煥發。(艾迪昇提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曲艾玲因演藝圈景氣不佳，活動主持費多年未漲，逐漸轉向教育事業發展。
  • 重點二：她坦言兩個孩子都要赴美留學，平均每人需準備約1,000萬學費與後援。
  • 重點三：身為補教班管理者與留學顧問11年，她也親自授課並主持YouTube新節目。

曲艾玲是活動女王，20多年來地位無人能及，為了亮相時更專業，她今年4月甚至做了價值30萬(台幣，下同，約9256美元)的眼袋手術，但娛樂圈不景氣，她費用超過20年沒漲，還是敵不過價錢只要她十分之一的後輩，「廠商說，現在只在全球總裁現身時，才動用我出場」。

她超強雙語加上女王氣場，多年來是很多精品活動的首選，但景氣連年下滑，預算愈砍愈低，廠商轉而找超低價格的新秀上陣，「我說小場我也可以接，但費用會從少一個零或更少，這該不該接？慢慢的我就釋懷了，把重心去開啟另一個教育事業」。

曲艾玲跟老公郝庚龍育有兩個小孩，郝庚龍之前是商場上的專業經理人，先前罹患2期口腔癌，如今退下來在家接案做室內設計，她說，「他口腔黏膜容易長白斑，容易發生病變，醫生說這是體質造成，如今已過去7年，狀況沒問題了，現在就是觀察」。

兒女陸續要赴美國，曲艾玲扛下沉重壓力，「平均一個小孩要準備1千萬(約30萬美元)，老大剛去、小的還在準備，我要準備很多後援，所以不能退休，我這年紀不是賺奶粉錢，而是賺他們的大學學費」，她開國際學校課程補習班，當年金瑞瑤的兒子，也是曲艾玲學生。

曲艾玲畢業自柏克萊大學，做補習班管理者及留學顧問已11年，期間只要老師生病，她就親自下場教，物理、化學甚至微積分，多年來最辛苦的還是找合適的老師，不僅要專業，還要能全英文講課，「在外國念過書的，一般家境很好，不會想當老師」。

她今年56歲，仍為子女和家庭努力付出，最近跟林美貞、蔡逸帆一起主持YouTube新節目「貞艾找麻帆」，推出一個月就有業配找上門，為了「門面」好看，想了10年終於下定決心做全麻眼袋手術，「醫生本想趁我全麻順便送我五爪拉皮，但我拒絕了」。

曲艾玲說現在不是賺奶粉錢，而是賺兩個小孩赴美的學費。(記者葉君遠／攝影)
曲艾玲說現在不是賺奶粉錢，而是賺兩個小孩赴美的學費。(記者葉君遠／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示娛樂圈景氣持續下滑，活動預算被不斷刪減，主持費也多年沒漲，甚至被年輕低價新秀取代，因此慢慢釋懷，改把心力放到補教與留學顧問事業。

  • 曲艾玲說，平均一個孩子要準備約1,000萬，約30萬美元，兩個孩子合計負擔相當沉重。老大已先出國，小的還在準備，她也因此不能退休。

  • 她做補習班管理者與留學顧問已11年，老師缺席時也會親自教物理、化學和微積分，最近又與林美貞、蔡逸帆主持新節目，並做了眼袋手術改善門面。

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