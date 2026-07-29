王陽明認「我是高富帥」首談優渥家世 親回「像個男人」爭議風波

王陽明親回「像個男人」爭議風波。 (聯合報系資料照片)

王陽明日前在社群平台發布一支名為「像個男人（Be a Man）」的影片，因內容引發部分網友質疑涉及性別刻板印象，在網路掀起熱烈討論。面對外界批評，他29日再度拍攝影片回應，除了公開致歉，也親自說明當初拍攝影片的初衷。

王陽明表示，如果影片內容讓任何人感到不舒服或遭到冒犯，他願意誠摯道歉，並強調自己的本意並非排斥任何族群，也沒有要灌輸性別刻板印象。「像個男人」這句話只是他用來鼓勵自己的方式，希望藉此傳遞正向力量，而非引發對立。對於這次爭議，他也坦言：「這是我的錯。」並承諾未來會更加留意表達方式。

除了回應影片內容外，王陽明也正面回應外界對他家世背景的批評。他坦承自己出身條件優渥，也承認自己屬於大家口中的「高富帥」，並感謝家人提供良好的成長環境與資源。他表示，理解許多人每天都必須面對生活壓力，因此能夠理解為何有人對他感到反感，甚至在網路上留下批評言論。

不過，王陽明也強調，雖然家庭背景給予他不錯的起點，但人生並非一路順遂，自己一路走來同樣經歷過挫折、失敗與缺乏安全感，也曾懷疑過自己，希望外界不要因為他的家庭背景，就否定一路以來的努力與付出。

談到面對低潮的方法，王陽明透露，每當陷入迷惘或失去信心時，都會提醒自己重新振作，透過運動、到海邊泡海水等方式調整心情，重新找回前進的力量。

他也分享，從小家人便教導他，人生沒有任何成就是理所當然，一切都必須靠自己爭取，因此養成了拚命工作的個性。他認為，一個人是否能成為更好的自己，與家庭背景、財務條件或社會地位沒有絕對關係，真正關鍵的是面對人生的態度與信念。

▲ 影片來源：Instagram＠sunnyboyyy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.