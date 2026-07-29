王凱「永遠失去我」一語成讖 「媽媽」遺憾發聲 遺作還沒播完

王凱這句「妳也會永遠失去我這個兒子」被網友認為不祥，一語鳥讖。（截圖自youtube）

8點檔演員王凱（本名王建隆）7月26日在住處猝逝，享年43歲，死因目前不明。他生前演出三立8點檔「百味人生」，昨晚播出跟劇中媽媽丁國琳對摃橋段，一句「妳也會永遠失去我這個兒子」，網友紛紛感嘆一語成讖，也認為這段是「景瀚」最後身影。但三立回應，王凱的戲分將播到7月30日。

至於王凱劇中「登出」的方式，是安排他出國，其實之前劇情就曾因反對丁國琳的安排出走過一次。而他深愛夏于禾，不惜為她摃上親媽，接下來夏的戲要怎麼走，會另有安排。

王凱跟丁國琳那場對戲，母子各有立場強硬衝突，丁國琳挑眉顯露霸道，王凱含淚但堅持己見，讓人看得喘不過氣。不少網友也覺得王凱無論是跟夏于禾談情，或跟丁國琳吵架，明顯臉頰凹陷、氣色不佳。

丁國琳當天獲知王凱猝逝時就很錯愕，在他猝逝前一天，總共8個演員對戲，看起來都好好的。對於昨晚播出那場母子對戲，當時就是一次OK，當然她也感嘆人生無常：「誰都不知道何時就這樣，到現在也不知什麼原因。」

這檔是兩人首次合作，所以雙方其實並不熟，在丁國琳印象中，王凱很帥、很認真，到了棚內就馬上背劇本，不會到處找人聊天。至於會不會覺得他臉凹或精神特別不好，丁國琳並不覺得，也沒多想，單純覺得年輕人都會飲控保持外型罷了。

「百味人生」播出王凱（右）和丁國琳對峙橋段。（截圖自youtube）

王凱（左）和夏于禾對戲模樣。（截圖自youtube）