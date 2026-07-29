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Sandy重返「不熙娣」暢聊代班歷程 被小S抱抱告白惹哭了

記者林怡秀／綜合報導
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小S（左）擁抱Sandy（右）感謝對方救火代班。（圖／東森綜合台提供）
小S（左）擁抱Sandy（右）感謝對方救火代班。（圖／東森綜合台提供）

由金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，最新一集邀請到曾情義相挺、臨危受命幫忙「救火代班」的Sandy（吳姍儒）。久違回到娘家的Sandy，這次特別與小S暢聊代班時期的心路歷程，並剖析在外界眼裡總是很精明、高EQ的她，背後究竟承受了多少鮮為人知的巨大壓力。

節目一開場，小S便給Sandy一個溫暖的大擁抱，感性表示真的超級感謝她這一年來的幫忙，多虧有她把節目穩穩撐住，自己才能安心在家休息。聽到這番真情告白，Sandy竟當場感動落淚，讓小S驚訝追問：「妳哭是因為我剛才那席話，還是因為壓力太大？」Sandy破涕為笑坦言「兩者都有」，更直言重回這個舞台，壓力大到「快要尿褲子」，小S也心疼安慰她真的不用哭，自己對她是滿滿感謝。

小S也好奇逼問：「妳爸（吳宗憲）私底下到底是喜歡我還是討厭我？」Sandy透露爸爸曾說過：「Sandy沒有小S那種突如其來、神來一筆的神采，應該要多向小S學習。」面對吳宗憲的讚美，小S立刻反誇：「不會，妳一個人獨挑大樑主持金鐘獎，主持得非常好。」Sandy則謙虛回應：「那個都是別人寫好的稿啦，我就是照著講。」小S也秒接：「總之我是真的很感謝妳。」兩人一唱一和默契十足。

聊到金鐘獎，小S分享當時在典禮現場曾向Sandy拍肩鼓勵：「加油，妳主持得很好！」但當時Sandy卻只給一個冷靜的眼神默默點頭，讓小S一度驚訝對方怎麼有些冷漠。對此Sandy連忙解釋，當時自己正處於極度繃緊狀態，因為下一秒就要進行入圍主持人的串訪，根本還沒反應過來，直到典禮結束後回味起「S姐拍肩鼓勵」的那一刻，才深深被暖到。小S也大讚Sandy敢一個人扛下金鐘主持棒「真的非常有種」，因為換作是自己絕對不敢。

精華 FAQ

  • 她主要回顧自己臨危受命代班主持的心路歷程，也談到外界眼中她很高EQ、很精明，但其實在撐起節目時承受了不少壓力與緊繃感。

  • 小S一開場就給Sandy一個大擁抱，感謝她這一年幫忙把節目穩穩撐住。Sandy聽到真情告白後深受感動，當場落淚，也坦言是因為感謝與壓力交織。

  • 小S稱讚Sandy獨挑大樑主持金鐘獎很有種，自己都不敢；Sandy則說自己只是照著稿子講。兩人也互相表示感謝，展現多年默契與真誠情誼。

小S

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