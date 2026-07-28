我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

20年兄弟情 楊祐寧、Junior悼念王凱「你真的起飛了」

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Junior韓宜邦（右起）、黃玉榮回憶昔日和王凱相聚時光。(取材自韓宜邦臉書)
Junior韓宜邦（右起）、黃玉榮回憶昔日和王凱相聚時光。(取材自韓宜邦臉書)

台灣8點檔演員王凱（本名王建隆）26日猝逝，享年43歲，消息傳開震驚各界，面對突如其來的噩耗，親友們措手不及，紛紛透過社群發文悼念，好友楊祐寧、Junior（韓宜邦）曬出舊照，發長文回憶24年前3人拍攝「U-Touch四號宿舍」的點點滴滴，得知王凱離世消息後，2人通電話一度沉默無語，陷入濃濃哀傷。

楊祐寧回憶當年拍攝時期，提到「那時有大度路旁的河堤有一段大斜坡，那有一個很大的落差，我們收工時，我跟你還有阿邦三個人，開著一台吉普車，收音機裡放著嘻哈，踩下油門，車子衝下落差飛起的時候會有一段彷彿慢動作的靜止，我們三個連尖叫都是無聲的，車子落地後停了幾秒，所有問候一頓輸出，然後大叫著好好玩，再來一次，我時常想起那段時光，每當我們聚在一起，也總是在回憶那個飛起來的瞬間。」

Junior則稱，與王凱認識超過20年，自「U-Touch四號宿舍」結緣，日後還都在8點檔戲劇領域發展，Junior說，前陣子還和王凱聊到年少輕狂的往事，「前兩天，我跟你還聊到當年我們多皮，要是現在拍戲看到這種小王八蛋，真的會氣死」，面對人生無常，Junior感性緬懷道，「兄弟，我懂，我知道，我記得。我叫阿邦，你叫小隆，祐開著車載著我們，在收工後的夜晚路上奔馳著…現在你真的起飛了，在光裡了，你就是光。再見。」更幽默表示：「你乖，去找楊爹地喝吧。」祝福王凱能和楊祐寧的爸爸在天上重逢相聚。

精華 FAQ

  • 王凱猝逝後，好友楊祐寧與Junior率先在社群發文悼念，並貼出舊照回憶3人過去一起拍攝《U-Touch四號宿舍》的時光，字裡行間充滿不捨與哀傷。

  • 楊祐寧提到當年收工後3人開著吉普車衝下大斜坡，車子飛起來的瞬間像慢動作般靜止，之後大家又大喊好玩再來一次，這段回憶成了他們多年來常提起的共同記憶。

  • Junior表示與王凱認識超過20年，還提到兩人前陣子才聊到年少輕狂的往事。他最後感性寫下「你真的起飛了，在光裡了，你就是光」，並祝福王凱去找楊祐寧的爸爸相聚。

上一則

老高、小茉被傳遭軟禁「消失」 梁赫群揭曾巧遇合照：真人啦

下一則

黃子韜「帥不過3秒」 演唱會脫衣秀大肌肌…褲子拉鍊沒拉

延伸閱讀

外賣餐點還掛在門口… 台藝人王凱43歲猝逝 劇組震驚

外賣餐點還掛在門口… 台藝人王凱43歲猝逝 劇組震驚
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生
台8點檔男星王凱猝逝 初步死因曝光「百味人生」急改劇本

台8點檔男星王凱猝逝 初步死因曝光「百味人生」急改劇本

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？