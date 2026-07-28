20年兄弟情 楊祐寧、Junior悼念王凱「你真的起飛了」

Junior韓宜邦（右起）、黃玉榮回憶昔日和王凱相聚時光。(取材自韓宜邦臉書)

台灣8點檔演員王凱（本名王建隆）26日猝逝，享年43歲，消息傳開震驚各界，面對突如其來的噩耗，親友們措手不及，紛紛透過社群發文悼念，好友楊祐寧、Junior（韓宜邦）曬出舊照，發長文回憶24年前3人拍攝「U-Touch四號宿舍」的點點滴滴，得知王凱離世消息後，2人通電話一度沉默無語，陷入濃濃哀傷。

楊祐寧回憶當年拍攝時期，提到「那時有大度路旁的河堤有一段大斜坡，那有一個很大的落差，我們收工時，我跟你還有阿邦三個人，開著一台吉普車，收音機裡放著嘻哈，踩下油門，車子衝下落差飛起的時候會有一段彷彿慢動作的靜止，我們三個連尖叫都是無聲的，車子落地後停了幾秒，所有問候一頓輸出，然後大叫著好好玩，再來一次，我時常想起那段時光，每當我們聚在一起，也總是在回憶那個飛起來的瞬間。」

Junior則稱，與王凱認識超過20年，自「U-Touch四號宿舍」結緣，日後還都在8點檔戲劇領域發展，Junior說，前陣子還和王凱聊到年少輕狂的往事，「前兩天，我跟你還聊到當年我們多皮，要是現在拍戲看到這種小王八蛋，真的會氣死」，面對人生無常，Junior感性緬懷道，「兄弟，我懂，我知道，我記得。我叫阿邦，你叫小隆，祐開著車載著我們，在收工後的夜晚路上奔馳著…現在你真的起飛了，在光裡了，你就是光。再見。」更幽默表示：「你乖，去找楊爹地喝吧。」祝福王凱能和楊祐寧的爸爸在天上重逢相聚。