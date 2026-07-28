我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

獲金馬終身成就獎 資深導演虞戡平喜收生日大禮

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第63屆金馬獎終身成就獎頒發給導演虞戡平。(圖／金馬執委會提供)
第63屆金馬獎終身成就獎頒發給導演虞戡平。(圖／金馬執委會提供)

金馬執委會公布，第63屆金馬獎「終身成就獎」將頒給資深導演虞戡平，消息一出讓他又驚又喜，直呼相當意外，也成為迎接7月28日76歲生日最珍貴的一份生日禮物。

虞戡平1974年踏入電影圈，1979年以武俠片「要命的小方」首度執導長片。1981年執導新藝城電影「頑皮鬼」，創下亮眼票房；1983年推出代表作「搭錯車」，巧妙結合違章建築、中正紀念堂等時代意象，將歷史記憶與社會議題融入通俗劇與歌舞片類型，不僅締造票房佳績，更在第20屆金馬獎入圍11項、勇奪4項大獎，並助孫越首度封帝。片中「一樣的月光」、「酒矸倘賣無」、「請跟我來」等歌曲，至今仍是華語樂壇經典。

虞戡平擅長透過不同電影類型探討社會議題。1985年的「台北神話」，以一輛遭警方追緝的娃娃車串起不同世代人物，映照都市生活的疏離感；1986年改編白先勇小說的「孽子」，更被視為台灣同志電影的重要里程碑，當年歷經刪減才得以上映；1988年的「海峽兩岸」聚焦兩岸關係與歷史轉折，展現創作者的人文關懷；1990年改編黃春明小說的「兩個油漆匠」，則透過高樓外懸吊工作平台上的兩名工人，道出台灣不同族群的生命故事與時代處境。

完成「兩個油漆匠」後，虞戡平將重心轉向原住民族影像創作，長年深入部落進行田野調查與拍攝，陸續完成「我的部落我的歌」、「悠悠卑南情」等作品，並持續投入紀錄片「Ladan家族的流離世紀」的拍攝。他不僅用鏡頭保存部落文化，也積極培育原住民族青年投入影像創作，希望透過新世代的視角，延續文化與歷史記憶。近年更先後獲頒國家文藝獎、國立東華大學名譽博士，以及原住民族委員會一等原住民族獎章等殊榮。

得知獲頒第63屆金馬獎終身成就獎後，虞戡平表示：「電影讓我留下台灣這片土地與人的故事，也記住那些容易被忽略的聲音與時代的溫度。感謝金馬執委會這份終身成就的肯定。」第63屆金馬獎將於10月1日公布入圍名單，並於11月22日舉行頒獎典禮。

精華 FAQ

  • 因他自1974年踏入電影圈以來，長年以多元類型作品關懷社會與歷史議題，從《搭錯車》《孽子》到原住民族影像創作，都留下重要貢獻。

  • 《搭錯車》不僅締造票房佳績，還在第20屆金馬獎入圍11項、拿下4獎，並助孫越首度封帝，片中歌曲至今仍是華語經典。

  • 他完成《兩個油漆匠》後，轉而深入部落做田野與拍攝，持續製作原民題材紀錄片，也積極培育原住民族青年投入影像創作。

上一則

「桃花潭記」成首登中國上星衛視AI劇 網笑：配角共用1張臉

下一則

追短劇驚見「虞書欣」？ 原來被AI盜臉偷聲音 工作室火速切割

延伸閱讀

觀影說劇╱台馬電影闖國際 「告別的年代」入圍多倫多影展

觀影說劇╱台馬電影闖國際 「告別的年代」入圍多倫多影展
張孝全紐約亞洲影展領獎 金馬提名作「深度安靜」北美首映

張孝全紐約亞洲影展領獎 金馬提名作「深度安靜」北美首映
外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛
張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？