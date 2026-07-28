叫了十幾年全叫錯？「昆凌」根本不姓昆 中文本名曝光

昆凌竟然根本不姓「昆」。（取材自Instagram）

叫了十幾年的「昆凌」，竟然根本不姓「昆」？近日微博熱搜狂刷話題「昆凌是昆凌的姓」，瞬間引爆全網熱議。不少追隨她多年的粉絲與網友這才恍然大悟，原來我們一直以為的姓名組合，背後藏著一個隱藏多年的冷知識，「昆凌」兩個字，竟完全是她父系外文姓氏的音譯，而她的法定中文本名其實叫做「武誼蓁」。

昆凌近期在上陸綜「中餐廳」節目時，就提到她的英文名是Hannah Quinlivan，粉絲一般都叫她Hannah（漢娜），剛出道時也是用這個名字。

據公開資料，昆凌（Hannah Quinlivan）擁有台灣、澳洲 與南韓血統，父親為澳洲人，母親則是台韓混血。她全名中的「Quinlivan」即是父親的家族姓氏，當年出道時，團隊直接將這個姓氏音譯為「昆凌」作為藝名。由於讀音順口且極具辨識度，隨著她活躍於演藝圈並與天王周杰倫 結婚，「昆凌」這兩個字便逐漸取代了本名，成為大眾最熟知的標籤。

事實上，昆凌登記在冊的中文本名「武誼蓁」是隨母親姓武，名字取自《詩經》，帶有草木繁盛、溫婉美好的寓意。她曾透露，私下更習慣親友叫她「Hannah」或本名，直言「昆凌」更像是工作場合的職業身分，自帶一種距離感。

有趣的是，她的個人服飾品牌 JENDES 以及粉絲暱稱「蓁迷」，其實都暗藏了本名「蓁」字的巧思。這場熱搜也讓不少網友笑稱，「多年來的認知被徹底刷新，原來我們一直都在叫她的姓氏」。