我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

叫了十幾年全叫錯？「昆凌」根本不姓昆 中文本名曝光

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
昆凌竟然根本不姓「昆」。（取材自Instagram）
昆凌竟然根本不姓「昆」。（取材自Instagram）

叫了十幾年的「昆凌」，竟然根本不姓「昆」？近日微博熱搜狂刷話題「昆凌是昆凌的姓」，瞬間引爆全網熱議。不少追隨她多年的粉絲與網友這才恍然大悟，原來我們一直以為的姓名組合，背後藏著一個隱藏多年的冷知識，「昆凌」兩個字，竟完全是她父系外文姓氏的音譯，而她的法定中文本名其實叫做「武誼蓁」。

昆凌近期在上陸綜「中餐廳」節目時，就提到她的英文名是Hannah Quinlivan，粉絲一般都叫她Hannah（漢娜），剛出道時也是用這個名字。

據公開資料，昆凌（Hannah Quinlivan）擁有台灣、澳洲與南韓血統，父親為澳洲人，母親則是台韓混血。她全名中的「Quinlivan」即是父親的家族姓氏，當年出道時，團隊直接將這個姓氏音譯為「昆凌」作為藝名。由於讀音順口且極具辨識度，隨著她活躍於演藝圈並與天王周杰倫結婚，「昆凌」這兩個字便逐漸取代了本名，成為大眾最熟知的標籤。

事實上，昆凌登記在冊的中文本名「武誼蓁」是隨母親姓武，名字取自《詩經》，帶有草木繁盛、溫婉美好的寓意。她曾透露，私下更習慣親友叫她「Hannah」或本名，直言「昆凌」更像是工作場合的職業身分，自帶一種距離感。

有趣的是，她的個人服飾品牌 JENDES 以及粉絲暱稱「蓁迷」，其實都暗藏了本名「蓁」字的巧思。這場熱搜也讓不少網友笑稱，「多年來的認知被徹底刷新，原來我們一直都在叫她的姓氏」。

精華 FAQ

  • 因為許多網友與粉絲才驚覺，大家叫了十幾年的「昆凌」其實不是她的中文姓氏，而是父親外文姓氏 Quinlivan 的音譯，話題因此迅速發酵。

  • 她登記在冊的中文本名是「武誼蓁」，隨母姓武，名字則取自《詩經》，寓意草木繁盛、溫婉美好，也帶有家族與文化上的用意。

  • 「昆凌」是她出道後使用的藝名與工作身分，來源是父姓音譯；她私下則更習慣被叫 Hannah 或本名，覺得藝名帶有較強的距離感。

周杰倫 澳洲

上一則

追短劇驚見「虞書欣」？ 原來被AI盜臉偷聲音 工作室火速切割

下一則

東野圭吾「假面酒店」為木村拓哉等6年 珍貴合照曝2人互動

延伸閱讀

宋慧喬非本名 44歲素顏照登上微博熱搜

宋慧喬非本名 44歲素顏照登上微博熱搜
任嘉倫慘遭「任國超」壓番… 直播一句話笑翻全網 網：被本名搶C位

任嘉倫慘遭「任國超」壓番… 直播一句話笑翻全網 網：被本名搶C位
我的名字

我的名字
上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？