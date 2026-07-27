生日禮物不要蛋糕 小野麗莎在台開唱最想收「這份禮物」

小野麗莎對台灣始終抱持著不同情感。（好滿意音樂提供）

「Bossa Nova女王」小野麗莎（Lisa Ono）將於7/30晚間7點30分在高雄國立中山大學逸仙館、8/2晚間7點在臺北科技大學大禮堂舉辦「珍愛音樂之旅」台灣巡迴演唱會。今年適逢生日週到台灣演出，對她而言更添一層特別意義，她笑說，「今年最想收到的生日禮物，不是蛋糕，也不是禮物，而是與台灣歌迷一起分享音樂的珍貴時光。」演出結束後她更將舉辦限定簽售會，與樂迷近距離互動，為這趟音樂旅程留下最美好的回憶。

小野麗莎表示，能夠在生日週來到台灣，和一路支持自己的歌迷一起度過，是一份非常珍貴的禮物。「每一次站上舞台，看到大家熟悉又溫暖的笑容，都讓我覺得自己非常幸福。」她說，如果要談今年最想收到的生日禮物，就是和大家一起沉浸在音樂裡，「當一首歌唱完，台下流露出幸福的表情，那就是我收到最美好的禮物。」

睽違一年再次帶著「珍愛音樂之旅」回到台灣，小野麗莎透露，這次除了大家耳熟能詳的經典作品，也加入近年自己特別喜歡的歌曲，希望讓整場演出更有層次，也更像是一段真正的音樂旅程。她特別期待與台灣歌迷分享幾首充滿旅行、陽光與愛的作品，希望大家能放鬆心情，跟著音樂一起漫遊世界。

此外，高雄場還特別邀請到今年新晉「金曲37」最佳台語女歌手PiA吳蓓雅擔任演出嘉賓。兩位不同世代、不同音樂風格的實力女聲將首度同台，以溫暖細膩的歌聲展開跨世代音樂交流，也讓高雄場增添更多驚喜與期待，成為此次巡演最受矚目的亮點之一。

配合生日週演出，主辦單位也在演出後特別規劃新專輯「Sue Ann」限定簽售會，凡於現場購買環球音樂最新發行專輯或指定官方周邊商品，即可獲得參加資格，讓歌迷近距離與小野麗莎交流。談到最期待收到歌迷什麼樣的回饋，她感性表示，自己一直很珍惜每一次與歌迷見面的時間，尤其最令她感動的是，不少歌迷從學生時代開始聽她的音樂，如今甚至已經帶著自己的孩子一起走進演唱會。

她說，這樣跨越世代的陪伴，讓她深刻感受到音樂的力量，「我最期待的不是收到什麼禮物，而是聽到大家對我說『你的音樂一直陪伴著我』，對我來說，那就是最大的鼓勵。」

台灣一直是小野麗莎最喜歡的巡演城市之一，她大讚台灣歌迷既熱情又懂得欣賞音樂，「大家會很安靜地聆聽每一個音符，又會在演出結束時給予最熱烈的掌聲，這種互動讓我每一次都非常感動。」

除了歌迷帶來的溫暖，台灣對小野麗莎而言，更有著一份深厚的家族情感。她的父親小野俊郎出生於台南，讓她與台灣結下特別的緣分。過去她也曾專程造訪父親當年的出生地，發現昔日舊址如今已成為國立成功大學校地，令她感觸良多。

她表示，父親曾分享許多關於台灣的故事，因此每次來到台灣，尤其走訪台南，都有一種格外親切的感覺，彷彿循著父親成長的足跡，也重新連結家族的記憶。對她而言，台灣早已不只是巡迴演出的一站，而是一個充滿情感與回憶的地方。

除了喜歡台灣的人情味，她也對台灣美食念念不忘，笑說每次來台一定會想再品嚐牛肉麵、水餃、鳳梨酥，以及各式各樣的新鮮水果，每一樣都讓她回味無窮。如果時間允許，她也希望能到街上散步，感受城市悠閒的生活節奏，從生活中汲取新的創作靈感。

出道超過三十年，小野麗莎的歌聲陪伴無數樂迷走過人生不同階段。回首自己的音樂旅程，她認為最值得驕傲的，並不是唱過多少首歌，而是音樂能真正陪伴大家的人生。「如果有人因為我的歌得到安慰、找到平靜，或因為我的演出開始喜歡音樂，我就覺得自己做了一件很有意義的事情。音樂最大的力量，就是陪伴，而我一直希望能繼續做到這件事。」

談到未來的音樂夢想，小野麗莎表示，自己始終相信音樂沒有界限，也永遠都有新的可能，希望未來持續探索不同文化的音樂，並與更多不同國家的音樂家合作。「每一次交流，都能讓我學到新的東西，也讓我的音樂持續成長。我覺得，只要保持好奇心，夢想就永遠不會停止。」

私底下總給人優雅自在印象的小野麗莎，也分享自己的生活哲學。她說，自己喜歡簡單的生活，旅行、散步、閱讀，以及和家人朋友相處，都能帶來滿滿能量。有時只是喝一杯咖啡、看看風景、欣賞大自然，一段旋律便會自然浮現在腦海裡。她相信，真正的靈感來自生活，而保持平靜與感恩，則是自己一直努力維持的生活方式。

最後，小野麗莎也向台灣歌迷發出邀請，希望大家走進「珍愛音樂之旅」，「不只是聽一場音樂會，而是一起完成一段屬於我們的音樂旅程。願每一首歌，都能帶給大家片刻的放鬆、一份溫暖，以及一段值得珍藏的回憶。我在高雄、台北等著大家，也期待和大家一起分享這份珍愛音樂的美好。」高雄站購票請洽 「OPENTIX」（兩廳院售票系統）（https://www.opentix.life/event/2038873926101491713?srsltid=AfmBOop1CT0TsMyOfza6puc2FeR28bd6lZeo0tiolcsZyvL2R07LbnDm） 、台北站: KKTIX（https://harmoniemusictw.kktix.cc/events/lejyd）

小野麗莎的音樂充滿療癒力量。（好滿意音樂提供）

小野麗莎期待與台灣歌迷共度生日週。（好滿意音樂提供）