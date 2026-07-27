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「魯冰花」楊導誇妹妹變貴婦 李淑楨爆料黃坤玄調皮

記者陳穎／綜合報導
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暌違37年，李淑楨重溫「魯冰花」。（記者王聰賢／攝影）
暌違37年，李淑楨重溫「魯冰花」。（記者王聰賢／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《魯冰花》特映重聚，楊立國等主創隔37年再相見。
  • 重點二：李淑楨回憶拍片溫暖，笑曝黃坤玄童年調皮愛捉弄人。
  • 重點三：李屏賓與楊立國細談拍攝真實感，盼黃坤玄早日現身。

37年前感動無數觀眾的經典電影「魯冰花」日前舉辦特別放映活動，導演楊立國、飾演姊姊「古茶妹」的李淑楨，以及攝影指導「賓哥」李屏賓等人暌違37年再度於國賓戲院重聚，讓眾人感觸良多，也勾起一段段難忘回憶。

李淑楨坦言，從小拍戲至今，從未被導演責罵過，楊立國總是親切地喊她「妹妹」，讓她至今仍記得那分溫暖。「小時候沒有太多機會跟技術老師交流，反而跟導演的感情連結最深。」長大後才真正理解，一部電影背後凝聚了音樂、燈光、美術等無數幕後工作者的心血，「每一位都是藝術家，很感謝自己有機會參與『魯冰花』，我覺得非常幸福」。

談起印象最深刻的拍攝場景，李淑楨透露，一場替生病弟弟古阿明洗腳、擦腳的戲，讓她至今難忘。當時年紀還小，不懂李屏賓為何一直用溫柔的眼神望著她，忍不住問：「你們在看什麼？」李屏賓笑回：「看光啊，看什麼。」

另一場令她難以忘懷的是弟弟過世後焚燒畫作的戲。劇組特地拉到湖中央沙洲拍攝，烈日照射下，她幾乎睜不開眼睛，也讓她深刻體會電影拍攝的不容易，「電影就是把所有不可能化為可能。」談到飾演弟弟「古阿明」的黃坤玄，李淑楨笑說，兩人其實在拍攝前就合作過，但互動不多，直到拍攝「魯冰花」才幾乎形影不離。

不過她也爆料，黃坤玄童年時相當調皮，經常捉弄她，害她一度都躲得遠遠的，「我真的很怕他！」甚至有一次黃坤玄惡作劇，還被美術指導張財銘罰站。她透露，拍完「我的天才兒子」後，彼此便鮮少聯絡，與楊立國導演也是多年未見，直到活動現場，導演再次親切喊出熟悉的「妹妹啊」，讓她瞬間回到37年前，楊立國更笑虧：「妹妹變成貴婦了。」

李屏賓則分享，自己始終相信「一部電影要動人，就一定要真。」因此拍攝時總會刻意把空間留給孩子自由表演，這也是他與侯孝賢合作時累積的經驗。他表示，自己最大的貢獻除了攝影技術與體力，就是讓演員的表演更加自然真實。

回想起茶園姊弟互動、放學回家，以及弟弟離世等場景，他坦言每一次拍攝都十分心痛，「因為太真實了」。楊立國也大讚李屏賓驚人的體力。他回憶，當年在翡翠水庫拍攝時，短時間內就完成6個不同機位，原本還擔心天色來不及，沒想到全部拍完時，夕陽剛好停留在最美的位置，讓他至今仍印象深刻。

活動尾聲，國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁褚明仁也笑說，這些年始終努力尋找飾演「古阿明」的黃坤玄，以及片中、幕後許多夥伴，希望有一天能促成真正的大團圓，還忍不住對著全場喊話：「古阿明，你在哪裡？」電影「魯冰花」數位修復版在台上映中。

電影「魯冰花」37周年大團圓，張財銘(左起)、曾淑勤、楊立國、李淑楨、李屏賓及褚...
電影「魯冰花」37周年大團圓，張財銘(左起)、曾淑勤、楊立國、李淑楨、李屏賓及褚明仁一同出席。（記者王聰賢／攝影）

「魯冰花」片中以古阿明一角讓獲取眾多觀眾熱淚的的黃坤玄（左），與飾演姊姊古茶妹的...
「魯冰花」片中以古阿明一角讓獲取眾多觀眾熱淚的的黃坤玄（左），與飾演姊姊古茶妹的李淑楨（右）。（圖／國家影視聽中心提供）

精華 FAQ

  • 活動中，導演楊立國、飾演古茶妹的李淑楨，以及攝影指導李屏賓等人再度同台，暌違37年重聚國賓戲院，現場也勾起許多拍攝回憶與情感連結。

  • 她表示從小拍戲以來從未被楊立國責罵，導演總親切喊她「妹妹」，讓她至今仍感到溫暖；長大後更懂得電影背後有許多幕後藝術家共同完成作品。

  • 李淑楨爆料黃坤玄童年很調皮，李屏賓則強調拍攝要真實，褚明仁也喊話希望找到黃坤玄與更多夥伴，促成真正大團圓，讓《魯冰花》重聚更完整。

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