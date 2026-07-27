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65歲鄭怡激瘦13kg 穿薄紗裝美翻

記者林士傑／綜合報導
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鄭怡瘦身13公斤。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）
鄭怡瘦身13公斤。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：65歲鄭怡激瘦13公斤，穿薄紗登台演出。
  • 重點二：她表示維持健康體態，才能持續站上舞台唱歌。
  • 重點三：鄭怡與多位歌手同場演出，現場氣氛熱鬧溫馨。

65歲的學霸鄭怡是民歌天后，近來雙管齊下共瘦身13公斤，日前身穿蕾絲薄紗登上「2026西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏音樂夜」，喊話只有保持好的身體狀態，才能繼續站在舞台上唱歌給大家聽。

壓軸的她飆唱代表作「月琴」，自豪45年來不曾降Key，接著演唱「小雨來得正是時候」，笑稱路途中遇到打雷下雨，因為每次唱這首歌幾乎都會下雨，屢試不爽，還好開演前雨勢全停，讓她開心直呼：「那我今天唱這首歌就不怕了！」另外她跟Brian馮耀弘合唱「結束」，開心表示「年輕人讓我們看到希望」，隨後幽默稱自己剛領敬老卡，但還是要保持少女心，希望能和年輕世代一起享受音樂。

二度受邀的馬毓芬，一連帶來自己的代表作，以及哥哥馬兆駿創作的多首經典歌曲，並與Brian馮耀弘合作全新改編「關子嶺之戀」，兩人更事前一起練習舞步，以全新火花替經典歌曲注入青春活力。

此外，何方、南方二重唱輪番帶來精采演出，林隆璇自彈自唱帶來「難以抗拒你容顏」，原本安排與兒子林亭翰同台合唱「你那麼愛他」，沒想到林亭翰臨時接下重要工作，飛往杭州替國際鋼琴大師郎朗錄製歌曲，讓他無奈笑喊：「兒子就這樣拋棄我這個孤單老頭！」

馬毓芬不只帶來自己的代表作，還有哥哥馬兆駿創作的多首金曲。（圖／交通部觀光署西拉...
馬毓芬不只帶來自己的代表作，還有哥哥馬兆駿創作的多首金曲。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

何方帶來精采演出。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）
何方帶來精采演出。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

林隆璇自爆被兒子拋棄。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）
林隆璇自爆被兒子拋棄。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

精華 FAQ

  • 65歲的鄭怡近來雙管齊下共瘦身13公斤，日前以蕾絲薄紗造型登上音樂夜舞台，外型亮眼。她也強調，維持良好身體狀態，才能持續唱歌給大家聽。

  • 她壓軸演唱代表作「月琴」，並自豪45年來都不曾降Key；接著又唱了「小雨來得正是時候」，還因演出前雨停而笑說，今天唱這首歌就不怕了。

  • 馬毓芬二度受邀登台，演唱個人代表作與馬兆駿經典歌曲，並與Brian馮耀弘合作改編「關子嶺之戀」；何方、南方二重唱與林隆璇也都帶來精彩表演。

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