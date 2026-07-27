51歲謝金燕辣翻南韓音樂節 被小鮮肉搭訕

謝金燕在韓國大秀火辣身材。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 51歲謝金燕赴南韓水炸彈首爾站熱情參與演出。

51歲謝金燕赴南韓水炸彈首爾站熱情參與演出。 重點二： 現場遭南韓小鮮肉搭訕，邀她去包廂喝飲料。

現場遭南韓小鮮肉搭訕，邀她去包廂喝飲料。 重點三：她盛讚玩水超瘋狂，並預告高雄站水槍開戰。

台灣51歲的電音天后謝金燕即將參加在9月12、13日的「WATERBOMB KAOHSIUNG 2026」高雄水炸彈音樂節，為此她特地先飛南韓 參與水炸彈首爾站，一到現場立刻帶著水槍衝進舞台前排跟現場觀眾一起嗨，完全不怕濕身，玩得十分開心。

水炸彈演出途中，謝金燕在一旁休息，有南韓小鮮肉路過眼睛為之一亮，立刻上前跟她搭話，邀請她去他的包廂喝飲料，聽不太懂韓文的謝金燕表示感謝及婉拒，工作人員也在一旁偷笑「他怎麼有勇氣搭訕姐姐」。

經過水炸彈一整天演出及水炮不斷洗禮，謝金燕依舊充滿活力，笑說：「人生第一次這麼瘋，玩水真的會上癮，WATERBOMB讓我發現，人生偶爾就該被水潑醒一次。盡情享受，才是夏天最酷的樣子。WATERBOMB現場水力、音樂、熱情全開，穿三條褲子無一倖免 ，全 濕 掉！每個人都玩到失控。我把這份熱血跟瘋狂打包ㄧ下，下一站高雄，水槍準備好，姐姐跟你們拚了！絕不手下留情。」

不同於一般音樂祭，WATERBOMB KAOHSIUNG 將結合音樂演出、水花互動、團隊對抗及沉浸式娛樂體驗，打造最具代表性的夏日派對。主辦單位表示，目前早鳥票券已接近完售，有意參與的樂迷需把握最後購票機會。

謝金燕在韓國大秀火辣身材。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

謝金燕在韓國大秀火辣身材。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG提供）

謝金燕在韓國大秀火辣身材。（圖／WATERBOMB KAOHSIUNG提供）