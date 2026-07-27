76歲生日大禮 金馬終身成就獎頒給「搭錯車」名導虞戡平

第6屆金馬獎終身成就獎頒發給導演虞戡平。(圖／金馬執委會提供)

金馬執委會今日公布，第63屆金馬獎「終身成就獎」將頒給資深導演虞戡平，消息一出讓他又驚又喜，直呼相當意外，也成為迎接7月28日76歲生日最珍貴的一份生日禮物。

虞戡平1974年踏入電影圈，1979年以武俠片「要命的小方」首度執導長片。1981年執導新藝城電影「頑皮鬼」，創下亮眼票房；1983年推出代表作「搭錯車」，巧妙結合違章建築、中正紀念堂等時代意象，將歷史記憶與社會議題融入通俗劇與歌舞片類型，不僅締造票房佳績，更在第20屆金馬獎入圍11項、勇奪4項大獎，並助孫越首度封帝。片中「一樣的月光」、「酒矸倘賣無」、「請跟我來」等歌曲，至今仍是華語樂壇經典。

虞戡平擅長透過不同電影類型探討社會議題。1985年的「台北神話」，以一輛遭警方追緝的娃娃車串起不同世代人物，映照都市生活的疏離感；1986年改編白先勇小說的「孽子」，更被視為台灣同志電影的重要里程碑，當年歷經刪減才得以上映；1988年的「海峽兩岸」聚焦兩岸關係與歷史轉折，展現創作者的人文關懷；1990年改編黃春明小說的「兩個油漆匠」，則透過高樓外懸吊工作平台上的兩名工人，道出台灣不同族群的生命故事與時代處境。

完成「兩個油漆匠」後，虞戡平將重心轉向原住民族影像創作，長年深入部落進行田野調查與拍攝，陸續完成「我的部落我的歌」、「悠悠卑南情」等作品，並持續投入紀錄片「Ladan家族的流離世紀」的拍攝。他不僅用鏡頭保存部落文化，也積極培育原住民族青年投入影像創作，希望透過新世代的視角，延續文化與歷史記憶。近年更先後獲頒國家文藝獎、國立東華大學名譽博士，以及原住民族委員會一等原住民族獎章等殊榮。

得知獲頒第63屆金馬獎終身成就獎後，虞戡平表示：「電影讓我留下台灣這片土地與人的故事，也記住那些容易被忽略的聲音與時代的溫度。感謝金馬執委會這份終身成就的肯定。」第63屆金馬獎將於10月1日公布入圍名單，並於11月22日舉行頒獎典禮。