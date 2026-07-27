柯震東「我未許願先吹蠟燭」前進紐約 首映掀追星潮 粉絲搶簽手機

柯震東帶著新作「我未許願先吹蠟燭」現身北美首映會。(圖／紐約亞洲影展提供)

台灣電影「我未許願先吹蠟燭」再傳捷報，繼入選義大利 遠東國際電影節、台北電影節國際新導演競賽後，如今再獲選第25屆紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival）。監製唐在揚、導演周鉅宏與男主角柯震東日前赴紐約出席北美首映，現場吸引大批影迷到場支持，映後互動氣氛熱烈。

柯震東過去曾以導演處女作「黑的教育」及主演作品「初戀慢半拍」入選紐約亞洲影展，不過這次卻是他首次親自前往紐約參與影展活動。他開心表示：「第一次來到紐約亞洲影展覺得很新鮮，能夠帶著作品來到北美首映也感到很榮幸！」

首映結束後，許多粉絲湧向舞台前搶著合照、拍照，不少影迷還帶著「那些年，我們一起追的女孩」海報請他簽名，甚至有人直接拿出手機，希望柯震東將簽名留在手機殼上，展現超高人氣。

讓柯震東驚喜的是，現場還有香港粉絲大讚他的廣東話說得很好，甚至好奇詢問他如何學習，讓原本對自己廣東話沒什麼信心的他笑得相當開心，也感謝所有觀眾的熱情支持。

首次造訪紐約，柯震東也把握空檔走訪市區。他分享，紐約不同街區雖然彼此相連，卻各自擁有鮮明特色，多元文化交融出的城市樣貌，是其他地方少見的體驗，也讓他留下深刻印象。除了柯震東之外，電影另一大亮點則是睽違10年再度演出台灣電影的金燕玲。她在片中飾演與孫女相依為命的阿嬤，除了和童星梅靜妍有大量對手戲，也再度與柯震東合作。

金燕玲透露，這是她第二次與柯震東合作，對這位年輕演員一直很有好感。「拍攝前我們聊了很多，這也是我接演這部電影的重要原因之一。我希望他能好好把握自己的能力，正視自己的天分，繼續努力。」柯震東則表示，其實很久以前就曾和金燕玲合作，這次拍攝前還有點擔心老師是否還記得自己，沒想到對方不僅記得，還給了他許多鼓勵與勉勵，讓他直呼十分感動，也很感謝金燕玲一路以來的關心。

片中飾演孫女JoJo的梅靜妍拍攝時年僅11歲。金燕玲回憶，開拍前只見過她兩、三次，覺得她個性乖巧、安靜，不怕生但話不多，原本擔心彼此年齡差距會有些距離，不過正式拍攝後，梅靜妍面對鏡頭毫不怯場，演出自然流暢，也讓她留下深刻印象。電影「我未許願先吹蠟燭」將於8月14日在台灣上映。

「我未許願先吹蠟燭」監製唐在揚（右起）、柯震東、導演周鉅宏出席北美首映。(圖／紐約亞洲影展提供)