30年情誼…范曉萱、王力宏、蘇永康 「福茂同學會」同框
王力宏、范曉萱與蘇永康齊聚福茂同學會，重溫30年情誼與華語樂壇黃金年代，也勾起許多當年合作打拚的珍貴回憶。
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王力宏、范曉萱與蘇永康齊聚福茂同學會，重溫30年情誼與華語樂壇黃金年代，也勾起許多當年合作打拚的珍貴回憶。
台灣歌手王力宏、范曉萱、香港歌手蘇永康都曾在福茂唱片，近日三人一起出席「福茂同學會」，由資深經紀人余玉卿分享聚會點滴，現場集結福茂老闆、歷年工作夥伴，30年情誼依舊深厚，讓這場星光熠熠的聚會宛如一場華語流行音樂黃金年代的縮影。
這場「福茂同學會」由范曉萱與余玉卿共同發起，日前才在巡演中掛彩的王力宏，得知後也熱心響應，促成這場難得的重聚。情歌天王蘇永康特地從香港飛抵台灣，安排「兩天一夜」快閃行程，只為參加這場聚會，隔天便再飛返香港，展現對福茂大家庭的深厚情誼。
而王力宏更成為現場焦點之一，他特別穿上1996年舉辦人生第一場個人演唱會時的工作T恤赴約，這件T恤珍藏至今已30年，也讓在場老同事看了又驚又喜。余玉卿透露，王力宏不僅一直保存著這件充滿紀念價值的T恤，更清楚記得當年每一位曾照顧過他的工作人員，讓大家直呼既感動又窩心。
聚會席間，大家一邊話家常、一邊細數當年一起打拚的點點滴滴，聊起華語唱片最輝煌的黃金年代，更回憶起范曉萱當年曾締造百萬銷售的「健康歌」宣傳時期，工作人員曾戴著人偶到各地國小帶領學童跳早操，活動結束返回公司竟然才早上9點，雖然辛苦卻成了眾人心中最瘋狂也最珍貴的青春回憶。蘇永康甚至還記得福茂唱片的統一編號，范曉萱則分享過去每場演出的故事，讓現場笑聲不斷、回憶滿滿。
這場聚會由范曉萱與資深經紀人余玉卿共同發起，目的在於召集福茂唱片舊識重聚。王力宏、蘇永康也熱情響應，讓三位曾同屬福茂的歌手難得同框。 王力宏特地穿上1996年人生第一場個人演唱會的工作T恤赴約，這件衣服珍藏了30年。他不只保留紀念物，也記得當年照顧過他的工作人員，令老同事十分感動。 席間眾人細數一起打拚的往事，包含范曉萱《健康歌》百萬銷售時期、工作人員戴人偶到國小帶跳早操等趣事。蘇永康還記得公司統編，現場充滿笑聲與回憶。
精華 FAQ
這場聚會由范曉萱與資深經紀人余玉卿共同發起，目的在於召集福茂唱片舊識重聚。王力宏、蘇永康也熱情響應，讓三位曾同屬福茂的歌手難得同框。
王力宏特地穿上1996年人生第一場個人演唱會的工作T恤赴約，這件衣服珍藏了30年。他不只保留紀念物，也記得當年照顧過他的工作人員，令老同事十分感動。
席間眾人細數一起打拚的往事，包含范曉萱《健康歌》百萬銷售時期、工作人員戴人偶到國小帶跳早操等趣事。蘇永康還記得公司統編，現場充滿笑聲與回憶。
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