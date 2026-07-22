16歲愛女走秀怕失敗 張庭力挺：勇於嘗試、享受過程

張庭(右)鼓勵16歲女兒林希瞳(左)勇於挑戰。（取材自微博）

張庭分享16歲女兒林希瞳挑戰伸展台的心路歷程，認為人生最重要的不是結果，而是勇於嘗試、享受過程。她透露，女兒曾對她說：「媽媽，我很想嘗試走秀。」而當女兒因害怕想放棄時，她甚至還示弱，說要是自己可能直接放棄。

正式走秀前兩天，林希瞳投入彩排。年僅16歲的她，面對一群身高約180公分、年紀多在20歲左右的專業模特兒，無論經驗或成熟度都遠勝於自己，因此心理壓力非常大。當天一早搭機抵達，下午定妝、彩排，一路忙到凌晨1點才結束，早已累得筋疲力盡。

彩排後，林希瞳沮喪地對媽媽說：「媽媽，我怕我做不好。」張庭先給女兒一個擁抱，要她好好休息，隔天中午就要正式登上伸展台。回到房間後，她又傳了一段訊息鼓勵女兒：「我覺得妳很棒。如果是我遇到困難，第一個念頭可能是『我不要做了，我想放棄』，但妳說的是『媽媽，我怕我做不好』，代表妳不是想逃避，而是在乎自己能不能做到最好。」

張庭也告訴女兒，人生的路很長，如果每件事情都等到準備萬全才出發，就永遠沒有開始的一天。「媽媽覺得，這是一個非常好的開始，哪怕跌倒了，我都覺得妳很勇敢，妳比媽媽更優秀。」

她更深情向女兒告白：「不管妳做得好不好，妳都是林希瞳，都是我的心肝寶貝，媽媽永遠愛妳。」

正式走秀結束後，林希瞳興奮地向媽媽報喜：「媽媽，我好開心！」張庭笑著回應：「人生就是挑戰，就是經歷，所以一定要給自己一個機會，勇於嘗試。」