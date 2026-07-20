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曾1晚醒6次… 江宏恩甩肉26磅 親揭睡眠變好如獲新生

記者陳慧貞／綜合報導
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江宏恩2個月瘦了12公斤（約26.5磅）。（記者沈昱嘉／攝影）
江宏恩2個月瘦了12公斤（約26.5磅）。（記者沈昱嘉／攝影）

55歲本土劇一哥江宏恩過去飽受嚴重失眠所苦，甚至曾被醫師警告：「再不好好睡，恐怕會暴斃！」健康一度亮起紅燈。他出席健康論壇，透露睡眠品質已大幅改善，「以前起床要暖機，現在醒來就能工作，思緒也變好。」

江宏恩去年7月開始減重，2個月內從86公斤（約189.6磅）瘦到74公斤（約163.1磅），成功甩肉12公斤（約26.5磅），但健檢仍發現血脂、肝脂肪超標，讓他驚覺「外型變瘦，不代表身體真的健康」。今年4月開始接受心血管保養等健康管理後，他直呼「整個人像新的一樣」，騎車爬坡變輕鬆，才知道是心肺功能提升，而非只是瘦身效果。

至於失眠狀況，他透露嚴重到一晚會醒來6次，醫師更警告睡不好有猝死風險，他原以為就是失眠，後來才知是交感神經失調所致，在透過全方位健康管理後，如今平均每晚可睡7至8小時，醒來也幾乎沒有疲累感，健康檢查數值也恢復正常。至於健康改善後是否有助與老婆拚做人？他淡淡地回：「持續努力中。」

此外，近日網友翻出他20多年前上節目的片段，盛傳圍棋女神黑嘉嘉是他的姪女。江宏恩則首度澄清，當年只是節目效果，並稱：「跟我有血緣關係的只有江振誠。」更提到因多年來沒人詢問，他也從未主動特別解釋，時至今日這場流傳26年的親戚烏龍才終於真相大白。

精華 FAQ

  • 他曾經一晚醒來6次，睡眠品質極差，醫師甚至警告若不好好睡，恐怕會有暴斃或猝死風險，讓他開始正視健康問題。

  • 他雖然在2個月內從86公斤瘦到74公斤，但健檢仍顯示血脂與肝脂肪超標，才意識到外型變瘦不等於身體真正健康。

  • 他首度澄清黑嘉嘉並不是他的姪女，當年只是節目效果；他並表示真正有血緣關係的只有江振誠，這則烏龍已流傳26年。

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