拚金曲歌王 周湯豪笑說想自辦婚禮：會像一場音樂祭

周湯豪擅於跟壓力共處。（本報系資料照片）

台灣歌手周湯豪要角逐第37屆金曲獎最佳華語男歌手獎，同時提名最佳編曲人獎，成為出道16年的大禮。談到包辦「LOVE RAGE HOPE」專輯創作、視覺到企畫，他說人生觀是不斷嘗試，笑認是自虐型人格，並打算主導自己的婚禮，他笑說：「我覺得我辦婚禮會很屌，但是應該會很累。」

面對一條龍的內容，他不覺得有難度，更不會用挑戰去形容，「因為挑戰是相較於沒有把握的時候，如果我知道不出色或是沒有專業度，我不會去做」。正因為有所把握，他笑說在面對困難這件事，邏輯有點異於常人，不只擅長迎戰，也習慣跟壓力共處，「當然會累，不過就跟練肌肉一樣，愈Push就愈強壯」。

「若你沒體驗過極限，怎麼會知道極限在哪？而且極限是可以被訓練的」，周湯豪一路抱持這樣的精神，加上受到媽媽比莉影響，認為藝人應該帶來歡樂，所以不會放大低潮。創作成為他的紓壓以及表達方式，透過作品去交流、溝通，並表達出不放棄的心態，他說至今仍樂在其中，「很多事情的發展，都是我小時候嚮往的模樣」。

他以BGM（背景音樂）形容所有歌曲，因為每一首歌都能派上用場，一定有能陪伴大家的某一刻，像是「TIL THE END」就是他腦海中新娘入場的時刻，成為粉絲的婚禮御用歌曲。至於夢想的婚禮？他自豪表示擅於籌畫各項活動，「婚禮一定自己辦，我不怕累，會像一場音樂祭，這是我愛的表現」。