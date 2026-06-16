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30年不近男色 宮雪花只想找「靈魂伴侶」：心在跳就行

記者陳慧貞／綜合報導
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宮雪花30年沒感情生活，自認目前需要聊得來的靈魂伴侶。（記者陳慧貞／攝影）
宮雪花30年沒感情生活，自認目前需要聊得來的靈魂伴侶。（記者陳慧貞／攝影）

68歲資深藝人宮雪花近日赴台參加活動，暌違多年再度亮相，她受訪時分享近況與感情觀，向來話題不斷的她，不僅自曝已長達30年沒有感情生活，更公開擇偶條件，笑說自己現在只想找「靈魂伴侶」，甚至幽默表示：「心還在跳就可以了。」

宮雪花透露，此次赴台是為參加在台北小巨蛋舉辦扶輪社國際年會，也趁機問候台灣朋友，提起昔日上遍台灣綜藝節目，唯獨沒機會登上「康熙來了」，讓她至今仍覺得可惜。不過，當年宮雪花引發爭議不少，曾在接受訪問時惹毛主持人趙樹海，令對方錄影到一半直接摔本走人，說起這段往事，被問是否想找機會與對方和解？宮雪花笑：「我們之間沒有隔夜仇。」

過去宮雪花感情世界成謎，她招認30年來除了自己的兩個兒子外，「完全不近男色，放在古代就可以拿貞節牌坊了」還自嘲：「百足之蟲已凍僵。」直呼自己維持青春祕訣就是不談戀愛，比起尋求激情，她更在乎找個能聊心事、談文學的伴侶，「他跟我講唐詩宋詞、字寫得比我好就可以了」，談到兩個兒子已分別40歲、38歲，至今仍單身，她開玩笑抱怨：「他們說因為有我這個明星媽媽，所以沒有什麼人想嫁給他們。」

宮雪花對感情理智，但在理財投資方面卻難免跌跤，她在香港置產是「包租婆」，平日也做股票投資，卻在約半年前遇上冒用金融專家頭像的網路詐騙，對方每天聊股票盤勢，某天突然報明牌，還告訴她「買了明天就翻倍」，宮雪花承認當時一時貪心，「沒想到我只是去洗個澡出來，股價從兩塊掉到兩毛，洗完澡，十倍的錢就這樣沒了！」她坦言當時投入10萬港幣（約1.27萬美元），雖然損失金額不高，「但對我一個老手來說，我覺得徹底丟臉。」事後報警也追不回。

精華 FAQ

  • 她這次赴台是為參加在台北小巨蛋舉辦的扶輪社國際年會，也順道問候台灣朋友，並回憶過去上遍台灣綜藝節目的經歷。

  • 宮雪花表示自己已長達30年沒有感情生活，現在只想找靈魂伴侶，希望對方能聊心事、談文學，甚至會唐詩宋詞就很加分。

  • 她曾誤信冒用金融專家頭像的網路詐騙，投入10萬港幣買股票，結果股價暴跌，事後報警也無法追回損失，讓她很丟臉。

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