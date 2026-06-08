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曾沛慈「浪姐」4公咽喉炎照樣奪冠 范瑋琪墊底痛哭

娛樂新聞組／綜合報導
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曾沛慈。(取材自微博)
曾沛慈。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曾沛慈罹患急性咽喉炎失聲，仍帶隊奪下902分首度冠軍。
  • 重點二：范瑋琪與唐藝昕隊以831分墊底，江語晨一度跌入淘汰區。
  • 重點三：范瑋琪挑戰Hip Hop與Jazz後落淚，坦言已跨出舒適圈。

大陸綜藝節目「乘風2026」(浪姐7)日前迎來第4次公演，因為罹患急性咽喉炎，導致咽喉嚴重腫脹、失聲的台灣藝人曾沛慈，領軍奪下902全場最高分首度奪冠；范瑋琪所屬隊伍則以831分墊底，隊友江語晨當場跌入暫定淘汰區，范瑋琪在台上掩面痛哭。

綜合噓!星聞等台灣媒體報導，曾沛慈在演出前數日於凌晨發文透露，急性咽喉炎與鼻炎導致聲帶無法閉合，被迫縮減演出安排。然而登台當晚，她率領黃燦燦、謝楠、葉一茜及陳瑤演繹陶喆經典作品「Susan說」，在直播考驗下，隊伍以高難度唱跳表現奪得902分。成績公布瞬間，曾沛慈在台上露出難以置信的神情，隊友們亦驚訝到齊聲摀嘴。

范瑋琪「浪姐7」四公成績墊底。(取材自微博)
范瑋琪「浪姐7」四公成績墊底。(取材自微博)

另外，向來擅長靜態情歌的「范范」范瑋琪也迎來自身重大突破。她這次換上純白系服飾，與隊長唐藝昕，以及隊友孫怡及江語晨重新演唱梁詠琪的輕快神曲「膽小鬼」，並在舞台上罕見跳了Hip Hop與Jazz舞步。

然而，「膽小鬼」表演最終僅獲得831的舞台乘風值，落入最後一名。雖然分數屈居最後，但范瑋琪受訪情緒激昂，雙眼泛紅地哽咽說：「我真的沒想過自己都50歲了，還能跳Hip Hop與Jazz。Anyway, I did it!（總之我做到了）」 她大方承認自己的表現或許不夠完美，但至少跨出舒適區，努力完成了。

事後，她也發文分享表演舞台，並寫下：「突破自己的過程真的比想像中要精采，未來的時間要在乘風繼續去挑戰不一樣的舞台。這份大膽出發的勇氣也希望傳遞給每個你你你你你。」

范瑋琪。(取材自微博)
范瑋琪。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她因急性咽喉炎與鼻炎導致聲帶無法閉合、咽喉腫脹且幾近失聲，原本被迫縮減演出安排，但仍在直播考驗下完成高難度唱跳，並帶隊奪冠。

  • 她與黃燦燦、謝楠、葉一茜及陳瑤合演《Susan說》，最終獲得902分，是當場全場最高分，也讓她在病中仍領軍奪下首次冠軍，形成強烈話題。

  • 她改穿純白造型，與隊友演唱《膽小鬼》並罕見跳了Hip Hop與Jazz，但僅得831分墊底；她受訪時哽咽說已50歲仍能挑戰新舞步，覺得自己完成了突破。

范瑋琪

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