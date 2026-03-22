陳意涵驚爆「酒後上工」嚇到郭富城 「人來瘋」成片場奇談

陳意涵(左起)、王柏傑、郭富城、古斌一同出席網銀國際影視全資投製年度奇幻喜劇「老子」開鏡儀式。(圖／網銀國際影視提供)

香港天王郭富城今年初罕見來台拍攝新片「老子」，與王柏傑上演父子靈魂交換的黑色奇幻喜劇，陳意涵則是片中重要演員之一。根據「鏡週刊」報導，雖然電影已悄悄殺青，但片場微妙的傳聞近日在業界悄悄流傳，引發熱議。

據傳，陳意涵在片場曾飲酒上陣拍戲，把酒當飲料喝，這舉動讓作風嚴謹、首次來台的郭富城驚訝不已，也讓港籍團隊直呼「片場奇談」。陳意涵曾透露，這部片由她老公許富翔執導，而她這次是主動爭取參與演出。「鏡週刊」報導，曾與陳意涵合作的工作人員透露，大家對陳意涵的「習慣」多半司空見慣，加上她從未因此影響表演和工作進度，大家都已很習慣。

「老子」故事描述一名不堪長期照顧父親的兒子，在神明桌前弒父未遂，卻意外與父親靈魂互換，兩人必須以彼此身分生活，從而理解彼此處境。背景設定在新冠疫情後一年，演員陣容還包括楊貴媚、古斌及廖慧珍等。

業界盛傳陳意涵愛喝酒，有時甚至把啤酒當飲料，她在片場因此展現滿滿活力，也時常人來瘋，讓工作人員見怪不怪。對此，陳意涵本人也不避諱，曾在社群分享孩子上學後的me time，開瓶小酌唱「獅子王」主題曲，對陳意涵而言是放鬆自我的時刻。