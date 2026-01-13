我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為28歲護理師

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

阮經天舊愛遭爆是「獵男女王」 私訊已婚富商「想玩嗎」元配氣炸

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙文安擁有火辣身材和甜美臉蛋。(摘自Instagram@wenanchao)
趙文安擁有火辣身材和甜美臉蛋。(摘自Instagram@wenanchao)

曾與金馬影帝阮經天傳出戀情的混血女模趙文安，近日被爆捲入台北社交圈風波，遭指成為部分名媛圈眼中的「黑名單人物」。有消息指出，她疑似多次與已婚富商互動過於親密，甚至私訊內容尺度大膽，引發不小爭議。

趙文安擁有荷蘭混血外型與亮眼學歷，畢業於倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷相關科系，長年以「氣質女神」、「時尚學霸」形象活躍社群。據「鏡週刊」報導，一名貴婦爆料，起初因欣賞趙文安的穿搭與氣質，雙方在社群平台互相追蹤，互動看似友好。

直到去年12月，該名貴婦帶著經商的丈夫出席友人餐廳開幕活動，首次與趙文安本人碰面，當時彼此寒暄熱絡，氣氛正常。未料事後趙文安竟私下傳訊給貴婦丈夫，內容被指語氣曖昧，還提醒對方刪除對話，甚至出現「改天約」、「還是你想玩嗎」、「可以幫你」等字眼，讓貴婦相當震驚與憤怒。

貴婦隨後將相關私訊內容截圖發布在限時動態，並標註趙文安帳號公開指控。趙文安事後出面道歉，解釋自己因家庭與感情因素導致身心狀態不佳，加上當時飲酒，才會做出不當行為，但該說法未獲對方諒解。

另有知情人士指出，趙文安並非首次捲入類似風波，傳出她身邊有一群專與經濟條件優渥男性往來密切的女性友人，被圈內私下戲稱為「獵男女團」，甚至連朋友的男友也不避嫌接觸。相關傳聞在名媛圈流傳後，不少人選擇與她保持距離，事件也持續在社交圈引發討論。

上一則

68歲艾美獎男星被控性侵2男童 遭通緝1周已自首

延伸閱讀

台47歲男星陳楚河首度認愛 抱狗牽手放閃圈外女友

台47歲男星陳楚河首度認愛 抱狗牽手放閃圈外女友
阮經天與小20歲女友低調回飯店 遠距戀情被直擊

阮經天與小20歲女友低調回飯店 遠距戀情被直擊
43歲阮經天同框小20歲女友 白富美千金帶回飯店 遠距離戀情首曝光

43歲阮經天同框小20歲女友 白富美千金帶回飯店 遠距離戀情首曝光
「唐朝豪放女」夏文汐坦承未婚生3女：從未嫁給富商

「唐朝豪放女」夏文汐坦承未婚生3女：從未嫁給富商

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置