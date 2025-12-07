傳祕婚經紀人生子…羅志祥做親子鑑定闢謠：別攻擊孩子

羅志祥推出新書誠實面對過去錯誤。(記者李姿瑩／攝影)

羅志祥 近日現身信義區書店，為新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」舉辦簽書會。他人氣不減，各國粉絲到場為他應援。

當被問到網路瘋傳他與經紀人小霜祕婚生子，羅志祥已經做親子 鑑定闢謠，他對於小孩不得已去抽血檢驗的過程相當心疼，不懂為什麼社會會變成這樣，「我覺得攻擊到我OK，但不要傷害小孩，他們是無辜的」。

羅志祥喊冤道：「我沒有要跟經紀人結婚，她是我的家人，怎麼結婚？」他們認識、共事快30年，羅志祥把經紀人的兒女視如己出，直言以前被抹黑都會選擇算了，但自從出書後，他決定不再硬扛，以後如果被誤會，他會選擇闢謠澄清。

羅志祥語氣充滿無奈，因為和經紀人都不希望小朋友莫名其妙被牽連，所以才會想去做親子鑑定。他全程配合，抽血過程中幾乎沒說話。如今鑑定結果還他們清白，羅志祥強調他和小霜兒女之間單純只有義理之情，呼籲網友在發言前多點同理心，「不要輕易用一句話就影響一個家庭，更不要攻擊無辜的小孩」。

走過人生低谷，羅志祥靠坦承面對錯誤絕地重生。一轉眼他被大陸封殺已經6年，近期傳出終於解禁 ，可望重回對岸演藝圈。對此，羅志祥低調不願多談，包括感情現況也是，只想把眼前的事情做好。

至於會不會想推薦新書給同樣在感情中犯錯的王子和粿粿，羅志祥表示：「我的書推薦給所有人，如果你正處於低潮的狀態，希望這本書可以幫助到你。」