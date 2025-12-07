我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

傳祕婚經紀人生子…羅志祥做親子鑑定闢謠：別攻擊孩子

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅志祥推出新書誠實面對過去錯誤。(記者李姿瑩／攝影)
羅志祥推出新書誠實面對過去錯誤。(記者李姿瑩／攝影)

羅志祥近日現身信義區書店，為新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」舉辦簽書會。他人氣不減，各國粉絲到場為他應援。

當被問到網路瘋傳他與經紀人小霜祕婚生子，羅志祥已經做親子鑑定闢謠，他對於小孩不得已去抽血檢驗的過程相當心疼，不懂為什麼社會會變成這樣，「我覺得攻擊到我OK，但不要傷害小孩，他們是無辜的」。

羅志祥喊冤道：「我沒有要跟經紀人結婚，她是我的家人，怎麼結婚？」他們認識、共事快30年，羅志祥把經紀人的兒女視如己出，直言以前被抹黑都會選擇算了，但自從出書後，他決定不再硬扛，以後如果被誤會，他會選擇闢謠澄清。

羅志祥語氣充滿無奈，因為和經紀人都不希望小朋友莫名其妙被牽連，所以才會想去做親子鑑定。他全程配合，抽血過程中幾乎沒說話。如今鑑定結果還他們清白，羅志祥強調他和小霜兒女之間單純只有義理之情，呼籲網友在發言前多點同理心，「不要輕易用一句話就影響一個家庭，更不要攻擊無辜的小孩」。

走過人生低谷，羅志祥靠坦承面對錯誤絕地重生。一轉眼他被大陸封殺已經6年，近期傳出終於解禁，可望重回對岸演藝圈。對此，羅志祥低調不願多談，包括感情現況也是，只想把眼前的事情做好。

至於會不會想推薦新書給同樣在感情中犯錯的王子和粿粿，羅志祥表示：「我的書推薦給所有人，如果你正處於低潮的狀態，希望這本書可以幫助到你。」

羅志祥 親子 解禁

上一則

「翻版陳冠希」魏浚笙首登男主 甩8公斤大秀腹肌

下一則

張柏芝自爆患「數字恐懼症」數到8就害怕 自己電話記不住

延伸閱讀

網傳和經紀人秘婚生子 羅志祥首露面「親揭驗DNA心情」

網傳和經紀人秘婚生子 羅志祥首露面「親揭驗DNA心情」
台財劃法覆議案遭封殺 卓榮泰8連敗 在野嗆：覆議當兒戲

台財劃法覆議案遭封殺 卓榮泰8連敗 在野嗆：覆議當兒戲
南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動
鄭爽代孕棄養被封殺 用AI重現爭奪撫養權過程

鄭爽代孕棄養被封殺 用AI重現爭奪撫養權過程

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減