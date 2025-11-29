邱澤、許瑋甯婚禮 藍心湄爆證婚內幕 張清芳促再生1個

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
藍心湄是邱澤婚禮的證婚人。（記者王聰賢／攝影）
邱澤許瑋甯婚禮現場眾星雲集，堪比三金典禮陣容。

藍心湄送上6萬6（約1911.5美元）大紅包，更分享邱澤與許瑋甯登記結婚的經過：「多年前有個晚上，邱澤問我隔天有沒有空，要帶我去一個地方，我問要不要準備正式服裝他說不用，但我一聽到戶政事務所就知道了。」

藍心湄爆料，隔天一行人到了戶政事務所：「結果他們兩個阿呆什麼都沒帶，只有我帶的最齊，還好戶政事務所的妹妹說不用，因為他們兩個大家都認識。」

關穎透露，邱澤是她「台灣拳」的最大對手：「以前沒有人可以贏我台灣拳，但他居然贏我。」陶晶瑩與女兒「荳荳」一起現身，被問婚姻祕訣，陶晶瑩笑說：「我不敢給什麼建議，大家都有經營的方式，我覺得就是珍惜每一天。」

陳美鳳現場大讚邱澤是非常有長輩緣的人，而她曾被爆是邱澤的緋聞女友，陳美鳳笑說：「那個新聞我跟他媽媽看到都在笑。」陳美鳳坦言邱澤與許瑋甯的媽媽都非常接地氣：「所以這2個小孩教的很好，真的是天作之合。」

張清芳跟許瑋甯認識了16年，「她當模特兒我就認識她了」。張清芳表示，許瑋甯很孝順：「我高雄演唱會她還特別帶媽媽來。」至於新婚祝福，張清芳笑說：「都有一個了，再生一個兩個恰恰好，我有跟邱澤說加油。」

陳怡蓉和醫師老公薛博仁也出席婚宴，原來陳怡蓉跟何潤東一樣，24年前都跟邱澤在「多利安」經紀公司同門，3人曾合拍偶像劇「雪地裡的星星」，她號稱「台版常盤貴子」，邱澤是「台版瀧澤壽明」。而當天以神秘方式入場的林心如、霍建華也現身，陳怡蓉分享2對夫妻合照，笑說：「難得有化妝。」

林心如（左起）自拍，跟陳怡蓉、薛博仁和霍建華在場內合影。（取材自Instagra...
張清芳鼓勵新人再生二胎。（記者王聰賢／攝影）
關穎和邱澤私下是好友。（記者王聰賢／攝影）
邱澤 許瑋甯 張清芳

