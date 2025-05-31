劉畊宏否認債留台灣 王世均親揭事件內幕

劉畊宏(左)曾帶周杰倫(右)跑通告。 (本報資料照片)

劉畊宏日前被爆出曾因開餐廳資金周轉不靈，向富商史金生借貸700萬元(約23.3萬美元)，長達9年未還，雙方對簿公堂。劉畊宏發聲明否認「債留台灣」，澄清是替朋友作保，然而王世均發文，直接承認自己就是這名「朋友」。

劉畊宏工作室聲稱：「藝人並非實際借款人，出於友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔保責任進行了代還。」然而王世均公開真相，和劉畊宏說的大相逕庭。

王世均表示，當年劉畊宏提議合作，說周杰倫 有意以「天台」為概念開一家餐廳，「我覺得想法不錯，就答應了3人合資、各占3分之1的安排」。因此3人各自拿出1100萬(約36.8萬美元，以下同)，可是劉畊宏沒有資金，王世均先代墊部分款項，「但後續資金實在吃緊，為了不耽誤籌備，我便找朋友代替畊宏暫借股本金1100萬」。

無奈餐廳最後虧損倒閉，此時劉畊宏依舊沒錢，王世均先扛下債務，分期付款給債權人。近年劉畊宏在大陸事業風生水起，債主看到後認為劉畊宏應有能力還錢。王世均自認當時簽了連帶擔保，所以自願負責一半。

王世均說，本來這件事情已經是過去式，「而畊宏的說明，讓我再次感受到曾經朋友兄弟之間的遺憾」。王世均總想著幫劉畊宏維護形象，可如今身邊朋友都誤會他，加上孩子們逐漸長大懂事，他不得不公開真相。