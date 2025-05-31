我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

劉畊宏否認債留台灣 王世均親揭事件內幕

記者李姿瑩╱綜合報導
劉畊宏(左)曾帶周杰倫(右)跑通告。 (本報資料照片)
劉畊宏(左)曾帶周杰倫(右)跑通告。 (本報資料照片)

劉畊宏日前被爆出曾因開餐廳資金周轉不靈，向富商史金生借貸700萬元(約23.3萬美元)，長達9年未還，雙方對簿公堂。劉畊宏發聲明否認「債留台灣」，澄清是替朋友作保，然而王世均發文，直接承認自己就是這名「朋友」。

劉畊宏工作室聲稱：「藝人並非實際借款人，出於友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔保責任進行了代還。」然而王世均公開真相，和劉畊宏說的大相逕庭。

王世均表示，當年劉畊宏提議合作，說周杰倫有意以「天台」為概念開一家餐廳，「我覺得想法不錯，就答應了3人合資、各占3分之1的安排」。因此3人各自拿出1100萬(約36.8萬美元，以下同)，可是劉畊宏沒有資金，王世均先代墊部分款項，「但後續資金實在吃緊，為了不耽誤籌備，我便找朋友代替畊宏暫借股本金1100萬」。

無奈餐廳最後虧損倒閉，此時劉畊宏依舊沒錢，王世均先扛下債務，分期付款給債權人。近年劉畊宏在大陸事業風生水起，債主看到後認為劉畊宏應有能力還錢。王世均自認當時簽了連帶擔保，所以自願負責一半。

王世均說，本來這件事情已經是過去式，「而畊宏的說明，讓我再次感受到曾經朋友兄弟之間的遺憾」。王世均總想著幫劉畊宏維護形象，可如今身邊朋友都誤會他，加上孩子們逐漸長大懂事，他不得不公開真相。

周杰倫

上一則

觀影說劇／黃曉明孩童智商 異想天開救病母

下一則

54歲胡兵巧遇72歲鍾鎮濤 兩人同框像同齡人

延伸閱讀

被爆出欠債700萬黑歷史 劉畊宏發聲：當朋友擔保人

被爆出欠債700萬黑歷史 劉畊宏發聲：當朋友擔保人
遭爆欠債9年不還… 劉畊宏黑料爆不停 吳宗憲：人紅被蹭

遭爆欠債9年不還… 劉畊宏黑料爆不停 吳宗憲：人紅被蹭
費玉清引退5年 行蹤曝光 周杰倫露餡了

費玉清引退5年 行蹤曝光 周杰倫露餡了
劉畊宏遭爆大頭症掉粉 王婉霏護夫怒噴黑子「出去」

劉畊宏遭爆大頭症掉粉 王婉霏護夫怒噴黑子「出去」

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作