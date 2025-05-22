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蔡依林傳復合18年前舊情人 網挖出那段「不能說的祕密」

娛樂新聞組／即時報導
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蔡依林曾傳出和彭于晏相戀。(圖／華納提供)
蔡依林曾傳出和彭于晏相戀。(圖／華納提供)

天后蔡依林（Jolin）相隔6年將推出新專輯「Pleasure」，同名單曲「Pleasure」28日問世。而天后的情事也是粉關注焦點。近日有大陸網友挖出，她與彭于晏疑似舊情復燃，兩人互動曖昧，還在情人節曬出「同款玫瑰花」，疑兩人在2019年就悄悄復合，不少粉絲驚呼：「我不會是最後一個知道的吧？」

綜合媒體報導，2007年，網友意外在英國倫敦大街目擊Jolin與彭于晏約會，「彭蔡戀」於是曝了光，期間蔡依林曾被拍到深夜出入彭于晏住家，為這段「不能說的祕密」增添了想像空間。只是這段情竟遭當時彭于晏所屬的公司百般阻攔，加上彭母也不太喜歡Jolin過於性感的形象，注定是無緣的結局。蔡依林與前男友錦榮交往期間，有媒體問及蔡家看法時，蔡爸爸一時口誤脫口而出：「彭于晏（加拿大籍華裔）不也是國外回來的嘛。」證實這段未曾公開的戀情。

彭于晏曾傳出蔡依林交往。(本報資料照片)
彭于晏曾傳出蔡依林交往。(本報資料照片)

近日有中國網友挖出，蔡依林和彭于晏的社群平台有很多重合度極高的地方，時間可追溯到2019年。當時2月14日的情人節還沒到來，蔡依林卻提前發布她鬢角插玫瑰花的自拍照，並PO文寫道：「情人節快樂」，並主題標籤「#my love」。

彭于晏曾在2020年「魯豫有約」受訪時，當魯豫問他：「如果可以找回一件曾經失去的東西，你最想找回什麼？」彭于晏毫不猶豫地回答：「初戀女友，還有那段初戀的感覺。」

蔡依林 情人節 華裔

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