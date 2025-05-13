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李程彬穿越過去 後悔「忘買台積電」：早發大財了

記者陳慧貞／綜合報導
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李程彬(右)主演「成功路上」，直呼若能穿越要記得買台積電。(圖／華視、公視台語台提供)
李程彬(右)主演「成功路上」，直呼若能穿越要記得買台積電。(圖／華視、公視台語台提供)

台灣男星李程彬主演新戲「成功路上」，劇中意外穿越回到過去，挽救因父妄想當工廠老闆而瀕臨破碎的家庭。提到若能回到過去，李程彬笑言很想反問劇中角色「建中」：「為什麼不去買樂透，或是買張台積電股票，早就發大財了。」不過他隨即笑說：「但建中個性直接又粗線條，應該是他真的忘了吧！」

戲裡，王識賢與張詩盈飾演建中父母，為幫助妻子一圓開餐廳的夢想，努力尋找店面，浪漫貼心舉動，讓張詩盈感動不已。而真實生活中，她當年嫁給在台南經營彩券行的老公，有次深夜得知母親要動手術，人在台南的她煩惱著該怎樣才能到台北，沒想到老公霸氣表示：「我載你去啊，小孩請假一起帶去就好。你想看你媽，我就載你上去，免得你胡思亂想。」事後回想這件事，她直呼：「真是嫁對人了！」

「成功路上」是個關於夢想實現的故事，吳翰林、許莉廷談及小時候的夢想，許莉廷表示童年經曾想過當空姐、老師，覺得這兩種職業都很有氣質又端莊，後來發現老師也會有很凶的時候，加上要當空姐有身高限制，才逐漸放棄，進而朝著演員的路邁進。

戲裡兩人有段青春純愛，男方收到女方送的愛心湯品和卡片，吳翰林提到收過印象深刻的禮物時，害羞道：「收到朋友的禮物都很開心，有人記住自己喜歡的東西，把你放在心上，是非常窩心又溫暖的感覺。」

王識賢(左)、張詩盈在「成功路上」飾演夫妻。(圖／華視、公視台語台提供)
王識賢(左)、張詩盈在「成功路上」飾演夫妻。(圖／華視、公視台語台提供)

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