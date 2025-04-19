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游鴻明愛女游宇潼發片 不靠老爸金援

記者梅衍儂／綜合報導
游宇潼出身時尚圈，如今勇闖歌壇。（圖／&Fellows提供）
游宇潼出身時尚圈，如今勇闖歌壇。（圖／&Fellows提供）

台灣資深藝人游鴻明愛女游宇潼出身時尚界，如今承繼老爸音樂細胞勇闖樂壇，游鴻明表面雖反對，仍悄悄現身她新專輯「楚門」聽歌會，游宇潼笑說爸爸是刀子嘴豆腐心，明明前一天潑冷水說「不會有人來」，實際行動卻是超暖。

游宇潼雖有專業音樂人老爸，她自己也很爭氣，是UCLA學霸，她從小對音樂就有興趣，本來出國要念音樂系，但游鴻明警告她「想念音樂學費就要自己出」，她只好改念數學系，現在邊當歌手邊攻讀台大研究所。

游宇潼笑說爸爸嘴硬心軟，常把「藝人就是要異於常人」掛在嘴邊，「他問我異於常人的點是什麼，要我面對外人質疑有心理準備」；她大學畢業回台發展，當時決定搬出家裡，游鴻明把民生東路的空房租她，還收她房租，她也花錢跟老爸買二手錄音器材，父女倆可說是明算帳。

游鴻明其實很關心女兒的作品，默默在自己的粉絲團「阿明家族」宣傳，還要游宇潼到朋友的音樂節目宣傳。不僅如此，游鴻明這次也幫女兒配唱新歌「安全島」，游宇潼透露工作時完全無父女情面可講，「他很嚴格，會直接說這樣唱不對」。

看到女兒為了音樂的努力，游鴻明也表示：「我原本以為她只是玩玩，沒有插手參與任何部分，沒想到她真的做到了。」

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