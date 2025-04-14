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「熱帶魚」上映30周年金馬重映 導演陳玉勳追憶文英

記者陳穎／綜合報導
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陳玉勳導演出席金馬奇幻影展。（記者王聰賢／攝影）
陳玉勳導演出席金馬奇幻影展。（記者王聰賢／攝影）

由陳玉勳執導的電影「熱帶魚」上映30周年，在金馬奇幻影展重映，文英在片中化身「巨蛇娘娘」的迷因圖仍在網路上瘋傳。陳玉勳回憶：「文英天不怕地不怕，就是怕蛇，在化妝時嚇到衝來罵我，如今文英已過世16年，他遺憾的說：「好想她再罵我。」

「熱帶魚」曾經拿過第32屆金馬獎最佳原著劇本獎項，文英則獲得最佳女配角。陳玉勳開心表示，「這部電影已經捐給國家，國影中心可以在大公園放映，不論在哪我都會出席」。

文英在片中扮演「巨蛇娘娘」勾起許多人的回憶，陳玉勳表示，文英戲外最怕蛇，但因為她是個大近視，所以造型師在她頭上綁上塑膠蛇，她根本看不清楚，等到發現滿頭是蛇時，在梳化間慘叫。陳玉勳回憶起：「文英衝出來打我，一直罵我說死囝仔(台語，小屁孩)，還跑去吐。」

文英過世已經16年，陳玉勳說：「我覺得她還活著，我有時候拍戲會向她祈禱一切順利。」陳玉勳坦言非常想念文英，有她在一切都會很棒，現在無助的時候都不知道要找誰。已故阿匹婆在片中和文英飾演母女，陳玉勳說：「那是我和阿匹婆第一次合作，她演老人痴呆症的阿嬤，她超級會演，連吃西瓜都很有戲。」

陳玉勳執導的電影「大濛」預計在年底上映，今年也會報名金馬獎。他大讚每位演員包括柯煒林、方郁婷、9m88及曾敬驊都很強，都足以入圍，尤其方郁婷簡直是個天才，「我很感謝她的爸媽生了她，真的太厲害」。

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