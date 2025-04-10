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夏靖庭自曝是「更生人」 吸毒20年出獄見老媽才清醒

記者陳慧貞／綜合報導
夏靖庭在大愛劇「九如一家人」中飾演高階警官。（圖／大愛電視提供）
夏靖庭在大愛劇「九如一家人」中飾演高階警官。（圖／大愛電視提供）

黃鐙輝、李杏主演大愛劇「九如一家人」，該劇講述黃鐙輝飾演的更生人「楊九如」成立「螢火蟲家族」，與李杏飾演的太太「黃玉薰」幫助其他更生人回歸家庭的真實故事。在劇中飾演警局小隊長的夏靖庭，現實生活中曾因持有槍械、吸毒入監服刑，出席首映會時，他一上台就說：「我是一個更生人，我接受我的過去，只要現在重新來過，我可以創造未來的自己。」台下眾人被他的一番話感動，夏靖庭卻說：「感人嗎？我是覺得挺丟臉的。」

高欣欣（左）與夏靖庭（右）在大愛劇「九如一家人」中飾演毒癮孩子的爸媽。.（圖／大...
高欣欣（左）與夏靖庭（右）在大愛劇「九如一家人」中飾演毒癮孩子的爸媽。.（圖／大愛電視提供）

劇中，夏靖庭飾演警察，兒子卻是毒癮犯，現實生活中，他坦言兒時在打罵教育下長大，經常被爸爸追到馬路上打，但基本上還是生活在幸福的家庭，長大後卻因槍械、吸毒成了更生人，面對過去的不堪，夏靖庭吐露背後原因，「人生很容易被很多事傷害，對人性失望、無法相信人性，甚至覺得自己活在世界上是累贅，所以找其他替代物麻痺自己，所以當時用吸毒、酒精，一再重複，當時覺得這是我可以最快解決情緒的方法。」當時的他毒癮纏身、兩度入獄，「因為不斷重複犯錯，身邊的人會想放棄，可是我媽媽從來沒放棄過我」。

夏靖庭語重心長：「老實講，我吸毒吸了20年，沒有人看得出來，最清楚的是我媽媽。」過程中，第一次接受戒治說會徹底斷絕毒癮，但他仍不斷騙媽媽，但我還是騙她、對她撒謊，但媽媽從未放棄過他，苦心等待他清醒，「第二次戒治了一年，我進去時我媽是黑髮，出來時她已經是白髮，我才醒悟，想著自己這輩子到底給了我身邊最愛的人什麼東西？謝謝媽媽一直給我機會。」如今他感慨：「人生千萬別放棄，不要放棄別人，更不要自我放棄，決定怎麼活，未來才重要。」

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