「便利商店」重來大換角 同門張書豪、詹懷雲「有緣」

詹懷雲是當紅演員。（取材自臉書）

由余文樂、賴雅妍、李李仁、張書豪主演的「便利商店1999」2023年8月拍攝完成，連殺青宴都辦了，竟意外重來，演員還大換血，改由詹懷雲、温貞菱、馬志翔、何思靜、百白演出，更名為「便利商店」。前後任演員的張書豪、詹懷雲同屬一家經紀公司，經紀人楊淑娟回應：「對經紀公司而言，就是一部新的案子。」

楊淑娟說：「是不是重拍不知道，因為第2次我公司收到的新的劇本是完全不同的故事內容，而且當時看到大綱中戲中需要的角色年紀跟人設也完全不同，所以當時我雖然有詢問了一下，但是被告知是資方內部需求的決定要開啟第2部同片名全新的戲劇，所以對經紀公司來說就是一個新的案子，也就照平常一樣，就被徵詢的角色跟人選去進行準備，新戲演員也是經過劇組試鏡、跟主創見面聊過又隔一段時間才確認的，一切都是很正常的劇組作業情況。 」

至於張書豪的部分，楊淑娟指出戲已拍完，關於後製進度、何時要產出成品、何時播出，他也理解有很多因素可能會有影響作業，畢竟圈內有很多其他戲劇也不是拍完就一定會馬上有積極進度的，所以也不會覺得資方要重新拍攝新的同片名的戲劇有什麼奇怪，因為角色內容以及故事內容都不一樣。結論是「只能說我們公司跟便利商店很有緣吧，對此我也是很感恩的」。

「便利商店1999」2023年8月已經殺青，「來去拍台中」粉絲專頁突然出現「便利商店」在台中霧峰中台灣影視基地開鏡照，對此「遊戲橘子」回應：「是重新拍攝，由於『便利商店』是橘子最具代表性的原創遊戲、也是集團相當重視的IP，在追求高品質的前提下，加上遊戲內容的設定也有些調整，為精準詮釋遊戲中經典內容，我們大幅調整劇情腳本，同時結合科幻元素，據此延攬新製作團隊及演員陣容進行攝製。十分感謝台中市政府的大力支持，讓我們可以在影視基地100%還原真實便利商店，期待後續拍攝完成再與觀眾分享！」