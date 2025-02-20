舊愛大S香消玉殞 周渝民首露面：公開悼念很痛苦

仔仔被指略顯憔悴。（記者王聰賢／攝影）

台女星「大S 」徐熙媛 2日在日本 猝逝，享年48歲。前男友「仔仔」周渝民始終未發聲，他今出席精品活動，被問此事首度發聲，承認對大S辭世有感受，「我要悼念一個人很簡單，但公開發表太多言論很痛苦」，直言自己是邊邊角角的人，不適合發表心情，家屬最重要。

大S因流感併發肺炎病逝日本，從本月2日至今相關新聞從未稍停。仔仔在事發之初未公開哀悼，僅經紀人回應媒體「雙手合十」圖案表達悲傷。今天他是首度公開露面，神情略有憔悴，但不想有過多的情緒。

至於有沒有關心小S，仔仔坦言已很久未聯絡，加上他很少上節目，「我一直以來不喜歡把感覺擺在檯面上，我們都會有情緒，但家屬才是最重要」。先前有粉絲以周渝民命名的Instagram在凌晨連發20條限時動態緬懷大S，寫下兩文配上多張劇照，表達不會忘記這份很棒的愛，會永遠想念她，之後經紀人澄清是假帳號。