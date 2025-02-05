大S驟逝生命倒計時全紀錄 種種延誤最終導致悲劇

大S(左)意外，造成幸福天人永隔。（取材自IG）

大S 在日本 驟逝，很多人質疑當地的醫療，不過剛剛流傳出一張她48小時生死倒計時的病情和治療細節的全文，包括導遊說法、醫院處理的程序，及各種關鍵節點，看來這場意外是層層因果相扣，最終才導致悲劇。

1月29日，一行人到東京羽田機場，抵日時大S已發病，午后接機大廚裡，導遊注意到戴著口罩 的大S不同尋常，即便隔著墨鏡也能察覺她雙頰泛紅。後來在警方問詢中，導遊回憶，「徐小姐說話時帶著明顯的哮鳴音，但堅持說只是普通感冒」。

1月30日，箱根溫泉旅館病情加劇，在38度C低燒狀態下，大S仍按計畫體驗了露天風呂，溫泉蒸騰的熱氣與冬日的嚴寒形成致命的溫差，當晚咳喘症急速惡化。隨行友人曾提議取消行程就醫，卻被以「不想掃興」拒絕。

1月31日，延誤治療關鍵期，凌晨2:17分，急救車刺耳的警笛劃破山間寂靜，町立醫院急診科記錄顯示，患者血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音，令人費解的是，在注射退燒針劑後，患者執意返回旅館觀察。

2月1日生死抉擇時刻，上午10點，醫療團隊嚴肅建議轉診至東京綜合醫院，卻因返程機票已訂遭婉拒。下午返程途中，大S突然出現呼吸驟停，隨行人員緊急折返到最近的社區診所，此刻，CT影像顯示雙肺已呈「白肺」狀態。

2月2日，凌晨4:05宣告不治，歷經14小時搶救，監護儀上的波浪線終究歸於平靜，醫檢報告揭示真相，A型流感病毒穿透吸呼道防禦，在溫泉引發的血管擴張中長驅直入，最終導致多重器官衰竭。

這篇整理詳盡的文字，由不知名的人士以「看來不是日本醫院不行」在Threads平台上發表，但內容無法向徐家證實。