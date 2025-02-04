情同母女 王月悲憶大S暖舉：她是不求回報的仙女

王月(中)當年在「流星花園」演杉菜媽，身旁李國修、大S都不在了。(取材自臉書)

大S徐熙媛 因流感併發肺炎不幸過世，消息傳來震驚各界，令家人、粉絲心痛不已，她生前演出過多部經典戲劇，其中「流星花園」紅遍亞洲，飾演「杉菜媽」的王月在社群悲痛發文，更PO一張當年與李國修、大S合照，眼見身旁兩人都已不在，悲嘆人生無常。

大S在2001年時演出偶像劇「流星花園」中的「杉菜」走紅，奠定偶像劇女王地位，王月在該劇中飾演杉菜媽，兩人因而建立好情誼，私下更以「母女」相稱。大S猝逝，王月悲痛萬分：「還有什麼比奪走一個至真至善 #大S 的生命，更讓人難以接受～真的太痛、太慟了⋯。」

回憶和大S相處點滴，王月說，當年「屏風」票房告急時，曾請大S幫忙宣傳，「她總是二話不說立馬轉發社群，有時是一下飛機就趕來劇場看戲；有次還遠赴新竹，只為合照相挺讓我發稿。而國修逝世的消息一出，我第一個接到就是來自大S的安慰電話」，近期李國修舞台劇 「京戲啟示錄」創拓版將演出，王月希望轉發大S過去為戲寫的推薦文為戲宣傳，大S得知後二話不說就答應，令她感嘆：「妳真是那有求必應更不求回報的仙女。」

王月更透露，舞台劇演出前，大S向她提到「身心俱疲」，「要我見諒她不能來看演出了，因她總擔心著孩子們不能留在她的身邊」。她表示：「眾人看到的都是女明星的燦爛，多少的苦長久以來只能夠自己一人承擔，再喚一聲杉菜，我心愛、心疼的女兒…放心去飛吧，妳相信有外星人，願妳到一個更好的地方，如有萬幸，請容我與妳再續戲緣。」