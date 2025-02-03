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大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 拜託外界幫忙完成最後心願

記者林怡秀／即時報導
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大S徐熙媛生前最怕媒體跟拍，S媽盼媒體屆時能高抬貴手，在她回台時不要追逐跟拍。（取材自Instagram）
大S徐熙媛生前最怕媒體跟拍，S媽盼媒體屆時能高抬貴手，在她回台時不要追逐跟拍。（取材自Instagram）
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

大S(徐熙媛)在日本因流感猝逝，享年48歲，S媽托王偉忠發出聲明，表示因為要帶女兒回台灣，還有許多繁複手續需要辦理，暫時還無法返台，「徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。」

據「壹蘋新聞網」報導，大S在東京醫院病逝，臨終前包括老公具俊曄、和汪小菲的一對兒女、S媽、小S夫妻，和小S的3個女兒都守在身邊，大S離開後家人哭聲此起彼落，不敢相信大S就這樣走了，氣氛哀戚不已。

以下為聲明全文：

大家好，我是王偉忠，身為徐家摯友，受徐媽媽之託，在此轉達她想說的幾句話。

首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。

同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。

徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。

熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。

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