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神來「一筆」 楊小黎搞笑寫春聯 全場笑翻

記者陳穎／綜合報導
楊小黎自豪得過書法佳作，獻出「蛇我其誰」。（記者王聰賢／攝影）
楊小黎自豪得過書法佳作，獻出「蛇我其誰」。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星楊小黎過年喜歡穿火紅衣服添喜氣，她接受本報系聯合報專訪，自曝賭性堅強又迷信，過年最愛買刮刮樂，有次買5百中了5千，讓她又驚又喜。

楊小黎自豪小學得過書法佳作，獻出畫紅包、寫春聯才藝，她笑說：「拿起毛筆一時之間不知道怎麼寫字！」她表示，畫畫一直都很隨興不喜歡打草稿，可愛的蛇旁邊有很多愛心，保證一整年滿滿都是愛。但她寫春聯「蛇我其誰」則小小出錯，誰少了一橫，最後趕快補上，全場笑翻。

楊小黎是新竹人，過年都會回老家，哥哥、姊姊都會包紅包給她，但她也會包個5位數大紅包犒勞爸爸和媽媽。楊小黎說：「媽媽就是我的經紀人，每天都陪著我到處跑，很辛苦，爸爸有時候還會替我當外送，幫我送禮品，真的很疼愛我。」

楊小黎透露不會打麻將，和哥哥過年的最大樂趣就是買刮刮樂，不買則已一買就要買一整本，連刮開彩券的錢幣都還要先向神明求過，她笑說：「還是虧本比較多啦！」她自認迷信，屬龍的她去年犯太歲，做事更小心外，還買了龍年開運錢包，今年則要再買蛇年開運錢包，她俏皮說：「給自己花錢的理由。」她也會在家中的財位放水晶或香氛，就是要讓自己好運滿滿。

楊小黎認為去年是很美好的一年，想要演的戲都有演到，也出國玩了好幾次，心境上也更平穩，不會為了少接幾個工作而擔心。她過去至少都會接20場尾牙主持活動，今年則銳減到6場，原因是她正在演音樂劇「善良的歹人」，為了保護喉嚨，放棄賺大錢的機會。

她坦言現在演音樂劇不容易，又唱又跳還演，但是和劇團成員郎祖筠、王柏森、王耿豪等人合作很愉快，台北演出後受到好評，2月22日、23日會到高雄衛武營國家戲劇院演出，之後4月再回台北加演，她說：「口碑傳出去就有更多人來看，也是很棒的新年禮物。」

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