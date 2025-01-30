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蔣偉文全裸寫真受封「鳥王」 李明川「胯界」合作

記者林怡秀／綜合報導
李明川（左）日前上蔣偉文主持的中廣節目暢聊往事。圖／艾迪昇傳播提供
李明川（左）日前上蔣偉文主持的中廣節目暢聊往事。圖／艾迪昇傳播提供

台灣男藝人蔣偉文好廚藝的家庭煮夫形象，讓他自詡最會煮飯的「地方爸爸」，但不說不知道，他20多年前學成返台，曾拍過全裸寫真，甚至在主持電台節目時，當過全裸DJ，堪稱台灣第一代「亞洲鳥王」。當年全裸主持，引發軒然大波，甚至招來警察關切，為了保證第三點不露春光，蔣偉文胯下的妝點，正是出自李明川之手。

蔣偉文當年的全裸寫真相當驚人。（圖／艾迪昇傳播提供）
蔣偉文當年的全裸寫真相當驚人。（圖／艾迪昇傳播提供）

蔣偉文日前主持中廣「蔣公廚房」，邀請特別來賓李明川，兩人一起揭開這段25多年前的秘辛。蔣偉文當年在亞洲電台主持節目，因風格洋派大膽，獲得同志雜誌青睞，邀請拍攝封面，他主動加碼建議：「乾脆來拍我全裸主持節目。」蔣偉文笑著回憶，當年百思不得其解，為什麼都已經脫光光了，雜誌方還是派來造型師，李明川則透露，當時發案人也沒說細節，到了現場才知道要幫一個全裸男子處理造型。

蔣偉文大讚李明川專業，不只打理好髮型、遮蓋身體斑點，甚至連屁股白皙的膚色，在李明川巧手下，都變成黝黑性感的膚色，「我記得那時我全裸站著，李明川就跪著幫我處理胯下、屁股的顏色，現在想起來還蠻突兀的」。儘管畫面獵奇，但蔣偉文無暇害羞，因當時新聞鬧很大，連警察都到場關切，當下他只緊張膠帶有沒有黏好第三點、全裸主持會不會成功，李明川回憶起往事，害羞大笑：「天啊！我現在腦海裡全都是你屁股的畫面。」

蔣偉文和李明川除了25年前的「胯界合作」，兩人最近還因BL劇產生交集。蔣偉文日前客串經紀公司「艾迪昇傳播」自製BL劇「一拍即合」，劇中飾演商場反派，而劇中插曲「不可思議愛上你」正是李明川最新單曲，李明川表示：「事情就是這麼巧，這首歌的歌詞恰好有『一拍即合』四個字，簡直就是注定好的。」蔣偉文則笑說兩人的緣分果真是不可思議。

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