10年未上節目… 張清芳入駐大學聲 全因王偉忠1個電話

Sandra(左起)、張清芳、艾怡良攜手當評審。（記者王聰賢／攝影）

張清芳受邀擔任校園歌唱闖關節 目「大學聲YOUNG VOICE」客座導師，與固定導師艾怡良、Sandra一起出席開錄記者會。張清芳距離上次上節目已經相隔10年，這次重出江湖，完全是因為王偉忠。

「我人在美國，他打電話叫我來，我以為發生什麼重要事情」，張清芳沒好氣地說：「我是偉忠哥乾妹妹，能不答應嗎？」她坦言「大學聲」給年輕人舞台可以發揮，但目前沒有選手唱她的歌，張清芳有些疑惑，「我的歌音域比較高，唱得好的話很好得分 」。

張清芳以前也是歌唱比賽出身，當初同學幫她報名，她想說就來玩一玩，沒想到拿了冠軍，後來輸了也不在意，單純把比賽當成課外活動。「這一行個性占很大關鍵，太敏感很容易有狀況，所以歌手會突然消失，都是情緒造成，要能夠接受失敗，不要太在意挫折，人生的路很長」。

艾怡良是「超級偶像」冠軍得主，這次升格當導師，大方分享自己參賽時的慘痛回憶。當時她比賽了8個月，一直處在高壓的狀態中，為了專心比賽，還辭去了工作。面對評審質疑她只擅長固定曲風，艾怡良無力到回家痛哭。她表示當時很在乎網友反應，有時會刻意放大負評，直到現在才改掉這習慣。

Sandra在2011年以踢館者身分曾參加「超級偶像」，去年她擔任金曲獎及金音獎的評審，她認為參賽者最重要的是要有觀眾緣，「我也會注意審美角度及歌唱情感」。