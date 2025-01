突被利菁爆兒生父 謝金燕「欲哭無淚」：姐姐不要怕

謝金燕深夜在限時動態上發文。(圖/台東縣政府提供)

由利菁和沈玉琳主持的東森「后宮歐買尬」收視開紅盤,兩人錄影前接受訪問,聊起鬼鬼未婚生女,生父身分成謎,沈玉琳表達祝福,利菁突然驚吐謝金燕小孩生父的真實身分,讓全場驚呆。

沈玉琳說,現在女生都很有想法,他身邊就有很多女生朋友不喜歡男生,可是又很有母愛,寧可找基因優良的男生一起生小孩,但不會因此就和對方走入婚姻,認為女生可以獨立擁有小孩是件很棒的事情,利菁則好奇鬼鬼女兒的爸爸是誰,「很恭喜她,像是謝金燕小孩的爸爸我也猜很久」。

沈玉琳接話「這到現在也沒答案」,利菁則說:「我有答案了啦,我知道是誰。」她講出人名後全場驚呆,她看到眾人反應還納悶:「我以為已經公布了耶!」沈玉琳不敢再出聲,直呼「我真的不知道」,利菁則隔空和謝金燕喊話「Sorry,我跟妳道歉」,趕緊滅火。

稍晚,利菁在臉書 真誠地向謝金燕道歉,表示自己絕不會逃避她所犯的錯誤,她說,自己前陣子才在網路上看到相關新聞並與先生分享,所以受訪時才會直覺性的發言,「不會躲避,對就對、錯就錯,我是知錯,立刻當場道歉,真心的跟謝金燕道歉。本以為帶著祝福說出,看到現場大家的表情,立即知道這是錯誤訊息,謝謝各家媒體幫我消音,指正我的錯誤。我心中永遠最正的電音女神謝金燕,送上100000000000000個愛心,原諒我的失察之錯,我會回家唸佛經。」