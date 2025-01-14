談鬼鬼未婚生女 好友安心亞心疼力挺

安心亞對好友鬼鬼生寶寶獻上祝福。(本報資料照片)

女星「鬼鬼」吳映潔日前無預警公開懷孕產女喜訊，成為新手媽媽，由於鬼鬼透露自己並未結婚，透過經紀人表達和女兒過「兩人新生活」，網上引發熱議。時隔數日，身為鬼鬼好友的安心亞也吐露當下得知喜訊的心聲，表達對好朋友的祝福。

安心亞與鬼鬼當年因在工作場合熟識，進而成為無話不談的閨密，2017年鬼鬼舉辦生日會，原本邀請安心亞同樂，結果為了給驚喜，安心亞故意謊稱有工作耽擱無法到場，壽星哀怨：「昨天在群組說要蛋糕，都沒人理我！」沒想到下一秒安心亞現身，還送上神力女超人造型比基尼，讓鬼鬼當場噴淚，姐妹好情誼可見一斑。

鬼鬼消失演藝圈大半年後，日前突曬孕肚照、嬰兒小腳，並對外宣稱已當媽，說起好友生寶寶，安心亞坦言這段期間因忙於拍戲，和姐妹較少聯繫，鬼鬼忽然當媽，她也是好友在社群公布喜訊才得知，和外界一樣：「很意外，很替她開心。」不過體諒到好友最近的訊息量應該會暴增，所以想著過一陣子再傳訊息關心。

至於鬼鬼未婚生女後引發部分網友議論，安心亞心疼道：「不管發生什麼事，都會引來一些酸民，這是不會停止的。」強調重點是好友的選擇，「她做了自己想做的事，決定的事，都是值得祝福的事，我們就是給予祝福。」