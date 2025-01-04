我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

去歐美闖闖？孟耿如香氛品牌收攤 公告引移民揣測

記者趙大智／綜合報導
孟耿如近期已很少出現在公開場合。（本報資料照片）
孟耿如近期已很少出現在公開場合。（本報資料照片）

黃子佼因持有未成年淫片，去年在台一審被判8個月，檢方不服上訴，二審恐加重刑期。與他結婚5年育有1女的孟耿如受到波及，繼娘家的甜點店「婉婉」收攤，日前創立的香氛品牌Théière也公告暫停營運，其中提到「想去歐美旅遊闖闖」，讓人揣測是否有移民打算。

黃子佼和孟耿如早已關閉臉書，隨著案情愈演愈烈，她去年在客串「我們與惡的距離2」，也已銷聲匿跡。去年12月黃子佼一審判決出爐後，孟耿如重啟社群，在1周連發布兩幅畫作，雖無文字，但光是畫作本身就引來各種解讀。而檢方曾為了證明扣案的影片是黃子佼下載，一度要聲請傳喚孟耿如作證。

其實圈內友人曾建議過黃子佼不妨移民，免得女兒長大看到各種新聞，但孟耿如工作和家人都在台灣，不知能否下決心遠離。如今Théière收攤，公告提到經營權轉移、未來想去歐美旅遊闖闖，讓人聯想是否已考慮移民。

有敏感網友馬上追問：「是否指移民？」官網答非所問：「哈哈哈是品牌沒錯呦。」網友不懂接著問：「是指品牌移民還是人一起跟著移民？」官網回：「品牌呦。」對此孟耿如經紀人僅說「就如品牌官網公告」，其餘並未回多回應。

移民 黃子佼 臉書

上一則

分手情人太義氣 趙駿亞首談包場舊愛電影 揭9年前往事

下一則

韋恩奧斯蒙中風離世 享壽73歲 生前曾罹2癌近失聰

延伸閱讀

孟耿如香氛店收攤「去歐美闖闖」埋玄機

孟耿如香氛店收攤「去歐美闖闖」埋玄機
移民想念家鄉菜 瓜國超狂快遞遠征1800哩送餐到美

移民想念家鄉菜 瓜國超狂快遞遠征1800哩送餐到美
WSJ：川普想兌現移民政見 必須克服5大障礙

WSJ：川普想兌現移民政見 必須克服5大障礙
檢方不服上訴 黃子佼持有2000多部兒少片 恐加刑期

檢方不服上訴 黃子佼持有2000多部兒少片 恐加刑期

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33
Lisa（右二）和三公子（中）感情很好。(取材自Instagram)

BLACKPINK團員Lisa戀情檯面化 緋聞男友1舉動「超疼愛」

2024-12-31 03:20

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣