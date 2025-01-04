去歐美闖闖？孟耿如香氛品牌收攤 公告引移民揣測

孟耿如近期已很少出現在公開場合。（本報資料照片）

黃子佼 因持有未成年淫片，去年在台一審被判8個月，檢方不服上訴，二審恐加重刑期。與他結婚5年育有1女的孟耿如受到波及，繼娘家的甜點店「婉婉」收攤，日前創立的香氛品牌Théière也公告暫停營運，其中提到「想去歐美旅遊闖闖」，讓人揣測是否有移民 打算。

黃子佼和孟耿如早已關閉臉書 ，隨著案情愈演愈烈，她去年在客串「我們與惡的距離2」，也已銷聲匿跡。去年12月黃子佼一審判決出爐後，孟耿如重啟社群，在1周連發布兩幅畫作，雖無文字，但光是畫作本身就引來各種解讀。而檢方曾為了證明扣案的影片是黃子佼下載，一度要聲請傳喚孟耿如作證。

其實圈內友人曾建議過黃子佼不妨移民，免得女兒長大看到各種新聞，但孟耿如工作和家人都在台灣，不知能否下決心遠離。如今Théière收攤，公告提到經營權轉移、未來想去歐美旅遊闖闖，讓人聯想是否已考慮移民。

有敏感網友馬上追問：「是否指移民？」官網答非所問：「哈哈哈是品牌沒錯呦。」網友不懂接著問：「是指品牌移民還是人一起跟著移民？」官網回：「品牌呦。」對此孟耿如經紀人僅說「就如品牌官網公告」，其餘並未回多回應。