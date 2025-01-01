我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

大巨蛋跨年第1人 阿妹搭熱氣球倒數 2025先休息3個月

記者林士傑／台北報導
張惠妹陪伴粉絲迎向2025年。(圖／聲動娛樂提供)
張惠妹陪伴粉絲迎向2025年。(圖／聲動娛樂提供)

天后張惠妹（阿妹）與4萬歌迷共度2024年最後1秒，倒數後高喊新年快樂，獻唱「日出」狂歡至2025年。首攻大巨蛋的她送給粉絲3大獨家福利，並且榮登在台北大巨蛋跨年的第一人，也是首位舉辦個唱的華語女歌手，並以5場演唱會稱霸，共計締造3項新紀錄。

12月31日晚是「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演最終場，情緒更加高漲，開場曲「血腥愛情故事」高音再度震撼全場，「黑吃黑」一曲則專屬跨年場；讓全場哭到斷腸的14分鐘催淚核彈又有新花樣，加碼至19分鐘帶來「哭泣與耳語」、「誰愛我」，大彩蛋讓粉絲心滿意足。

阿妹在倒數前搭乘心型熱氣球繞場，拉近與看台區觀眾距離，外界好奇如何穩定飛行？經紀人陳鎮川（川哥）坦言過程很費神，由於熱氣球每次都要重新充進氦氣，經過科學計算方式，下方同仁跟上方重量需達到絕佳平衡，彩排時失敗數次，等於天天都是從頭開始。

作為「ASMR」升級版，聲音呈現仍是阿妹最重視的部分，遠道而來的日本團隊多次調整喇叭位置，兼顧完美音場且不能擋住視線。阿妹迎來2025年後預計休息至3月，沒接尾牙，海外場次安排超過10場，只是大巨蛋獨家場叫好叫座，大批粉絲跪求加場，川哥表示會在海外畫下句點，暫無安可返場計畫，「看看什麼時候再來新的囉」。

氣球 跨年 核彈

上一則

「魷魚2」爭議連連…朴成焄手滑事件愈描愈黑 T.O.P演技跟不上酬勞

下一則

最悲傷跨年...日本網紅痛失2歲愛子 全身水泡無藥可治

延伸閱讀

香港跨年煙花匯演 40萬港人及旅客觀賞

香港跨年煙花匯演 40萬港人及旅客觀賞
來不及跨年...Netflix女星肺癌病逝 剛露面25天竟過世

來不及跨年...Netflix女星肺癌病逝 剛露面25天竟過世
影／嚇出冷汗…人氣陸星跨年演唱飛50米高空 安全扣竟沒扣上

影／嚇出冷汗…人氣陸星跨年演唱飛50米高空 安全扣竟沒扣上
2024 舊金山跨年好去處 城市慶典指南

2024 舊金山跨年好去處 城市慶典指南

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡