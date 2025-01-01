大巨蛋跨年第1人 阿妹搭熱氣球倒數 2025先休息3個月

張惠妹陪伴粉絲迎向2025年。(圖／聲動娛樂提供)

天后張惠妹（阿妹）與4萬歌迷共度2024年最後1秒，倒數後高喊新年快樂，獻唱「日出」狂歡至2025年。首攻大巨蛋的她送給粉絲3大獨家福利，並且榮登在台北大巨蛋跨年 的第一人，也是首位舉辦個唱的華語女歌手，並以5場演唱會稱霸，共計締造3項新紀錄。

12月31日晚是「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演最終場，情緒更加高漲，開場曲「血腥愛情故事」高音再度震撼全場，「黑吃黑」一曲則專屬跨年場；讓全場哭到斷腸的14分鐘催淚核彈 又有新花樣，加碼至19分鐘帶來「哭泣與耳語」、「誰愛我」，大彩蛋讓粉絲心滿意足。

阿妹在倒數前搭乘心型熱氣球 繞場，拉近與看台區觀眾距離，外界好奇如何穩定飛行？經紀人陳鎮川（川哥）坦言過程很費神，由於熱氣球每次都要重新充進氦氣，經過科學計算方式，下方同仁跟上方重量需達到絕佳平衡，彩排時失敗數次，等於天天都是從頭開始。

作為「ASMR」升級版，聲音呈現仍是阿妹最重視的部分，遠道而來的日本團隊多次調整喇叭位置，兼顧完美音場且不能擋住視線。阿妹迎來2025年後預計休息至3月，沒接尾牙，海外場次安排超過10場，只是大巨蛋獨家場叫好叫座，大批粉絲跪求加場，川哥表示會在海外畫下句點，暫無安可返場計畫，「看看什麼時候再來新的囉」。