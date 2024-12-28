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「夜市王」一飯一湯太好吃 比莉評審大喊「我懷孕了」

記者李姿瑩／綜合報導
比莉(右二)擔任嘉賓，和3位評審金針菇(左起)、曾志偉、娘娘品嘗美食。（圖／緯來提供）
比莉(右二)擔任嘉賓，和3位評審金針菇(左起)、曾志偉、娘娘品嘗美食。（圖／緯來提供）

比莉受邀擔任「夜市王」飛行嘉賓，意外參與到「難度最高」的一集，一度好吃到讓她原地大喊「我懷孕了」。

比莉透露，雖然多年未參與節目錄影，但因為「夜市王」，所以聞香而來。主持人Lulu好奇發問：「像妳這種巨星，平常會去夜市嗎？」比莉笑說自己偶爾會去，因為造型太有辨識度，必須全副武裝。「我會戴帽子、口罩，易容變裝出門，但還是會有人從背後叫我『比莉姐』。」

聊到夜市回憶，比莉表示多年前曾帶著兒子周湯豪去撈金魚，「那時候去通化夜市，我太紅了，大家都要搶著拍照，真的不好意思。」

她這次參與的主題是「一飯一湯」，4家夜市都祭出最頂尖的攤販參賽，其中有一道料理直接讓比莉開心到當場說：「我聞到這碗湯的味道，就直接懷孕了，沒辦法，所以如果妳不能懷孕，先去吃一碗。」

評審曾志偉更是乾脆起立鞠躬，向選手們道歉：「這麼多集以來，這一集是最痛苦的，真的太好吃了，排名上有什麼問題的話，抱歉不好意思。」

節目最後，比莉直接打包外帶了4份美食，要帶回家繼續吃。她說：「今天太開心了，不僅見到好多老朋友，還吃到這麼多好吃的料理，真的不虛此行。」

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