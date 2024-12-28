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陳明真寫「遺書」作業 坦言很平靜 自曝不給老公看

記者趙大智／綜合報導
陳明真9月爆瘦後，如今稍微圓潤一些。（圖／陳明真提供）
陳明真9月爆瘦後，如今稍微圓潤一些。（圖／陳明真提供）

57歲陳明真今年以榜首之姿考上輔大跨專業長照碩士班，本學期報告就是寫遺書。她絲毫沒有觸霉頭之感，反而覺得很重要，針對財產分配和家人情感寫完後，坦言「真的比較平靜」。至於有沒有給老公季忠平看內容，她笑說：「這是我的作業，給老師看就好。」

陳明真和季忠平結婚14年，47歲那年拚老命做出一對雙胞兒，今年已10歲大，近日還代表中華水球隊出國比賽，她也不甘心只當貴婦，拿到西餐、烘焙、危老房屋重建證照。在輔大醫學院的跨專業長期碩士班讀完上學期，陳明真收獲很多，也對同學的耐心和愛心感到崇拜，下學期她將在輔大醫院實習3個月。

這學期的報告老師要求「寫遺書」，陳明真坦言人生頭一遭，起初跟大家一樣不知如何下筆，覺得「很多人都不想面對」。問她會不會邊寫邊哭，陳明真說，學校其實有找來曾擔任殯葬業接體員的「大師兄」到課堂上分享所見所聞，「那時候就很感動了」，也發現提早練習寫遺書真的很重要，尤其人其實什麼都帶不走，能事先交代身後事也挺好，像她也是希望不插管、不急求、告別式從簡。

雖然沒把遺書作業內容給老公看，但陳明真還是有告知有這件事，季忠平也很讚許：「這樣妳就會更加心平氣和。」至於練習寫遺書時，有無意識到生命中的遺憾？她說：「沒有！我最大成就就是2個小孩，而且這是我跟季老師的共識，工作上的光芒或挫折其實都不重要。」

先前周刊報導陳明真缺席大愛記者會，現身北榮疑似有恙，且對她暴瘦見骨多所揣測，對此陳明真說：「不想回應捕風捉影的訊息，會愈描愈黑。」那身體目前健康與否，她答：「還好啦，可以活好幾年。」

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