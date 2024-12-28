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曾國城失言風波 胡瓜慶幸沒遇到 歐弟、許效舜突先道歉

記者李姿瑩／綜合報導
許效舜(左起)、澎恰恰、胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲為華視除夕特別節目「金蛇守歲迎新春」熱鬧開錄。（記者吳致碩／攝影）
許效舜(左起)、澎恰恰、胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲為華視除夕特別節目「金蛇守歲迎新春」熱鬧開錄。（記者吳致碩／攝影）

胡瓜、歐弟、澎恰恰、許效舜和陳亞蘭今年一起主持華視除夕特別節目「金蛇守歲迎新春」，進棚錄影，被問到曾國城揶揄來賓身材引起對方不快，胡瓜認為「就是道歉」，也感嘆素人來賓能接受的尺度不同，自己也常開類似玩笑。歐弟和許效舜聞言突然輪流道歉，坦言他們確實都有吐槽過來賓。

胡瓜直言，他在主持「綜藝大集合」等節目時，也會虧歐巴桑、歐吉桑或學生們「家裡伙食不錯」，但目前沒有人反應不舒服，反而都是爭相跟他合照。

胡瓜舉例，有次一位罹癌媽媽在節目中和他溫馨擁抱，後面立刻有大媽跟著排隊也要抱抱，胡瓜忍不住吐槽：「妳有生什麼病嗎？」見對方愣住，胡瓜繼續接話稱讚大媽身體健康，還是大方跟對方擁抱。胡瓜認為，像這樣的用詞可能有些衛道人士就不能接受。

澎恰恰故意看向許效舜說：「反正被笑的一定是長得醜的。」許效舜立刻抱著他說：「我相信你已經準備好了。」他們師徒當初就是在華視藉著棚景完成敬茶儀式，如今10幾年過去，默契和感情已經無人能超越。

歐弟也說，當初他退伍後失業，因為想重溫錄影氛圍，晃到華視佯稱來探班。胡瓜當時正好在錄影，歐弟一看到胡瓜就大喊「師父」，從此胡瓜就把歐弟當成徒弟照顧。

歐弟分享，就連當初在台灣買房的500萬(台幣，約15.2萬美元)都是胡瓜無息借助，結婚生子胡瓜的紅包也從來沒少。胡瓜補充，後來歐弟在36歲時還清，如今已經擁有5間房，每間價值均破億(1億約304萬美元)。

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