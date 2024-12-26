成語蕎自曝曾遇劈腿渣男 驚見偷吃證據 如今仍有陰影

成語蕎過往情路坎坷。（記者吳致碩／攝影）

美豔女神成語蕎近期推出圖文書「花言．蕎語──成語蕎的愛情十誡」，出道快15年，她直言這本書像給自己的情書，面對情路上的傷痕累累做自我療癒，說起過去曾遭遇的劈腿渣男，被當提款機、抓包偷吃的椎心之痛，至今仍留下深刻陰影。

成語蕎外型美豔、身材火辣，正值一枝花年紀的她，渾身上下不見歲月痕跡，但她情路卻很坎坷，說起某任交往兩年男友，對方經常搞失蹤斷聯，說要和彼此的共同朋友吃飯，卻被她逮到和一群女生朋友跑到夜店狂歡，同樣藉口前後用了5、6次。

前任不但說謊成性，還貪小便宜，逛街會暗示她埋單，和她家人吃飯也從不付錢，甚至當她家人做健檢時，對方也跑來湊一腳，等到結束付費時，聲稱身上只有信用卡 沒帶現金，「最後是我爸幫他付了2萬元健檢費，他說要去領錢，我爸說不用，他竟然就真的沒付了。」

而壓垮這段感情關係的最後一根稻草，則是成語蕎抓包男友偷吃，她說，當時雙方正處於吵架冷靜期，女人的第六感，令她突然想到男友的住處，打開門後撲鼻而來的怪異氣味，讓她想到垃圾桶，一看果然有使用過後的保險 套，她當場崩潰大哭，抽出衛生紙將保險套包起丟到枕頭上，渣男想挽回，但成語蕎心死，斷然分手。

經歷過往情傷，成語蕎坦言以前十足「戀愛腦」，一心為愛付出，家境不錯的她，會為了男友甘心跪地擦地板、刷馬桶，還洗手作羹湯，「家人看我這樣，忍不住念我送你去澳洲 唸書，不是讓你去當人家傭人、保母的。」也讓她從愛中徹底醒悟。