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曾寶儀分享快樂祕訣：先看重自己「3好」就好

記者陳穎／綜合報導
曾寶儀開心的方式，是讓自己3個層面都達到平衡。（記者吳致碩／攝影）
曾寶儀開心的方式，是讓自己3個層面都達到平衡。（記者吳致碩／攝影）

曾寶儀花費近5年交出紀錄片「交換禮物」，藉由癌細胞和治療，展開一場與身體的溝通之旅。她接受本報系聯合報專訪，分享快樂人生的祕訣「要先看重自己，否則沒有人會看重你，年紀變大也是有好處，可以大方夾最好吃的肉。」

她說：「我真的也花滿多時間讓自己吃得好睡得好拉得好，因為我覺得只要這3個指數都到達了某一個水平，其實人生也不會壞到哪裡去。」

曾寶儀和導演男友林明謙愛情長跑19年，首度合作拍攝紀錄片「交換禮物」，以癌症為切口，兩人走遍台灣、飛到美國訪問許多專家醫生和患者，分享癌症給予人生的改變，學會對自己寬容，接受發生的一切，啟動改變的開關，片中記錄了癌友戰勝、康復過程，當然也有不敵癌症離開的病友。

曾寶儀和男友一起合作，難免也有意見不同的時候，她說：「就算有爭執其實也會很快放下，因為我們知道是為了什麼事情而來，會當天講開，我們是連手機都不帶進房間的人，所以也不想要把情緒帶上床。」

她坦言過去是個會隱忍情緒的人，現在則完全做自己，有不滿的事情就直接說出來，她大笑：「這就是變老的好處。」她表示，如果自己都不看重自己，其實沒有人會看重你，要先成為最看重自己的那個人，因為當你真的很看重自己的時候，根本不需要得到別人的肯定，「千萬不要忍到內傷」。

曾寶儀也分享自己的養生之道，就是睡前要拉筋，不僅可以讓當晚的睡眠品質變好，也可以放鬆壓力。她表示自己是淺眠，頭腦停不下來一直在轉想工作，然後隔天又要早起，其實無形中都造成生活的壓力。

曾寶儀(左)和林明謙交往19年。（圖／台北双喜提供）
曾寶儀(左)和林明謙交往19年。（圖／台北双喜提供）

癌症 癌細胞

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